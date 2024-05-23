MP: Россия должна закрепить победу на поле боя выгодным ей мирным договором

России нельзя спешить с заключением мира, пишет MP. Победу на поле боя нужно закрепить выгодным договором. Москва сражается не только за свои интересы, а за изменение миропорядка. Время стамбульских соглашений и команды Зеленского ушло безвозвратно.

Чтобы положить конец какому-либо военному конфликту, нужно осознать его социально-экономические, политические и идеологические причины, выяснить, к достижению каких целей стремятся противоборствующие стороны, и подумать, смогли ли они их достичь: если да, то в какой степени, а если нет, то есть ли смысл продолжать усилия.

Война, как известно, является продолжением политики военными средствами. Однако поскольку в условиях глобализации война прямо или косвенно приобретает планетарный масштаб, для победы недостаточно разгромить врага на фронте. Для того, чтобы победа считалась состоявшейся, требуется ее политическое признание на международной арене, а также нормализация и дальнейшее развитие международных экономических и финансовых отношений. Россия осознает глобальный характер этого конфликта, поэтому действуют весьма умеренно и, на первый взгляд, непоследовательно, что не встречают понимания у большого количества обеспокоенных нынешней ситуацией россиян.

Русско-украинский военный конфликт является очень специфическим. Говорят, что это начало трансформационных войн. Эхо данного конфликта будет звучать еще долгое время, а его последствия будут определять направления развития человечества на ближайшие сто и более лет. В условиях промышленной и научной революции это борьба за новые сырьевые ресурсы, за новые места для инвестиции капиталов, за новые пути сообщения, за рабочую силу, за рынки сбыта. А еще бой идет за ликвидацию гегемонии США, за изменение системы международных расчетов и признание политической и экономической многополярности мира.

Причины российско-украинского конфликта кроются не только в специфике отношений между этими двумя государства. Если бы это было так, то парафированное стамбульское соглашение от апреля 2022 года было бы подписано. Между тем визита на Украину тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона было достаточно для того, чтобы убедить команду Владимира Зеленского отказаться от достигнутых договоренностей и продолжить воевать. На этом примере видно, что причины этого конфликта вышли за рамки двусторонних отношений и носят уже международный характер, а сам он стал превратился из региональной проблемы в проблему глобального масштаба. Команда Путина была готова пойти на существенные уступки Украине, но сейчас ситуация изменилась и, похоже, время стамбульских соглашений прошло безвозвратно. Чтобы воцарился мир, все должны понять, что после окончания боев ни Россия, ни Украина, ни Соединенные Штаты, ни Европа уже не будут прежними. Все должны усвоить уроки этого конфликта, которые, к сожалению, обошлись очень дорого — их ценой стало множество человеческих жертв.

Все люди доброй воли, все люди труда, которые думают не о том, как разбогатеть на войне, а о том, как жить, работать, развиваться и растить детей, мечтают о мирной жизни, о прекращении военного конфликта. Поскольку война является продолжением внутренней политики военными методами, мир может быть заключен либо когда какая-либо из сторон достигает своих целей, либо когда она понимает, что у нее больше нет потенциала для их достижения.

Специфика нынешнего конфликта заключается в том, что во главе воюющей страны и участвующих в нем государств стоят финансовые олигархии, а над ними всеми — олигархия Соединенных Штатов. Поэтому боевые действия ведутся в олигархическом стиле, когда жизнь простых солдат не особо ценится, а гражданское население часто выступает в роли заложника и живого щита. Россия вела очень тяжелые наступательные действия в районе Киева, Харькова и Херсона, после чего российские войска были вынуждены отступить, но не в результате военных поражений, а лишь потому, что было заключено некое соглашение. Это отступление рассматривалось как подтверждение "доброй воли" российской стороны. Теперь добиваться проявления "доброй воли" от Москвы придется заново. Россия не разрушала мосты, не уничтожала железнодорожные пути и аэропорты, не отключала телевещание, не препятствовала вывозу с Украины товаров, рассчитывая на аналогичное отношение к себе. В России исповедовали принцип уничтожения поставляемой Западом боевой техники на поле боя, а не в местах ее разгрузки. В таком подходе был определенный смысл, но при этом возникало подозрение, что в этой формуле жизни своих солдат руководство не учитывало. Запад же постепенно наращивал поставки вооружений, в том числе нового поколения, словно его целью было не поражение России, а лишь ее ослабление до состояния, в котором был бы возможен внутренний взрыв и отстранение Владимира Путина от власти.

Обстановка на поле боя после неудачного контрнаступления Украины 2023 года свидетельствует о том, что условия подписания мира теперь будет диктовать Россия, причем после достижения своих политических целей, то есть после денацификации и демилитаризации Украины. С командой Зеленского российские власти, похоже, договариваться ни о чем не будут, поскольку срок ее полномочий истек. Кроме того, она не воспользовалась своим шансом сохранить мирные отношения с Россией и несет ответственность за погружение украинского народа в бездну войны. Кроме того, киевские власти законодательно запретили сама себе мирные переговоры с Россией. Это привело к сотням тысяч жертв и потере самых ценных сельскохозяйственных земель, столкнуло страну в долговую яму, откуда ей придется выбираться десятилетиями. Украина полностью утратила свой суверенитет. Ее требование вернуться к границам 1991 года российские власти не воспринимают всерьез.

После того, как команда Байдена передала Украине ракеты ATACAMS и Patriot, а британцы Storm Shadow, когда в общественное пространство просочились материалы о том, как немецкие генералы планировали атаку на Крымский мост, Скотт Риттер предложил России пригрозить поддерживающим Киев государствам закрытием неба над Украиной, уничтожением каждого приземляющегося на украинской территории самолета с западным оружием на борту, предупредить, что Москва больше не позволит иностранным делегациям летать в Киев. Россия, по мнению Риттера, должна потребовать вывода с Украины всех западных наемников и специалистов, обслуживающих военную технику. Он уверен, что Запад понимает только такой язык…

Опутываемая в течение многих лет западными санкциями Россия оказалась в таком положении, что ей приходится бороться не только за свои интересы. Она сейчас борется за изменение системы международных отношений, за ликвидацию однополярного мира с гегемонией США, за новую схему расчетов на глобальном рынке. Немыслимо, чтобы страна, обладающая необходимым производственным сырьем и неисчерпаемыми энергетическими ресурсами, не могла развиваться и принадлежать к группе богатых стран. Между тем, нынешняя система международных расчетов носит неоколониальный характер, а реализуемая "экологическая революция" служит для закрепления этой тенденции.

Теперь, когда со второй половины 2023 года Россия начала побеждать на поле боя, с подписанием мирных соглашений спешить не стоит. Либеральные круги в России и США готовы вернуться к стамбульским соглашениям и начать новый раунд переговоров. Это лукавое предложение, направленное на то, чтобы дать передышку украинской армии и Западу. Не менее лукаво и предложение признать завоевания России взамен за ее согласие на вступление Украины в НАТО. Здесь стоит вспомнить "линию Керзона", предложенную правительством Великобритании в момент наступления Красной Армии на запад и разгрома польских войск во время польско-большевистской войны. Тогда целью было сдерживание Красной Армии на линии Буга. Но когда дело дошло до "Чуда на Висле", об этом предложении сразу же забыли. Тот, кто сейчас называет Стамбульские соглашения основой для переговоров, тот не понимает, что они уже не отвечают международной политической ситуации, не адекватны понесенным человеческим жертвам и материальному ущербу.

История сохранила для нас множество примеров великих побед, одержанных в бою, и поражений за столом мирных переговоров. Недостаточно выиграть на поле боя, победу нужно еще закрепить выгодными международными политическими и экономическими условиями. Мир должен быть желанен для обеих сторон. Поэтому с заключением мира спешить нельзя. Позорный мир был бы предательством жертв этого конфликта. Этого нельзя допустить. Время стамбульских соглашений и команды Зеленского ушло безвозвратно. После подписания мира необходимо обеспечить безопасность воюющих сторон и вовлеченных в этот конфликт государств.

В связи с этим возникает вопрос, что является основой нынешней безопасности каждой страны в Центральной Европе? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде ответить на другой: где находится угроза (ее источники): в Центральной Европе или же за пределами Европы? А главной угрозой для стран Европы, и особенно в Центральной Европе, является отсутствие суверенитета в принятии своих решений в области внутренней и внешней политики. Европа подверглась демилитаризации, деиндустриализации и стала зависимой от поставок из-за рубежа. Поэтому европейским государствам для восстановления суверенитета, который является основой их безопасности, необходимо, прежде всего, восстановить свой суверенитет, вырваться из-под господства Соединенных Штатов, послы которых в Центральной Европе выступают в роли губернаторов. Речь идет о восстановлении военной, политической и социальной безопасности. Основой безопасности должна стать реиндустриализация в первую очередь стран Центральной Европы, где ликвидированы десятки тысяч производственных предприятий, которые были ориентированы на местное сырье и рынки, на экспорт продукции в соседние страны. Сделать это непросто, это будет долгий и затратный процесс, но он необходим…

Нередко можно услышать мнение, что российско-украинский конфликт, это прокси-война России с Западом... Нет, это не "прокси-война", это военный конфликт ровно такого масштаба, который необходим транснациональным корпорация. Это уже не тот конфликт, который начался в 2014 году. Это битва, определяющая будущую форму капитализма, битва за будущее самого капитализма. Это не война за создание "буферной зоны" между Востоком и Западом. Нет, сражение идет за форму будущего международного сотрудничества и роль в нем государств Центральной Европы, которые могут оказаться в выигрыше только став суверенными и независимыми от интересов международных корпораций. Еще Лев Троцкий, проводя переговоры по заключению Брестского мира с Германией, вопреки указаниям Ленина заявил немецким властям о том, что правительство Советской России не подпишет с Германией мирный договор на их условиях, но в то же время прекратит военные действия и проведет демобилизацию армии. Лев Троцкий считал, что ситуация "ни войны, ни мира" будет способствовать радикализации рабочего класса Западной Европы. За эту ошибку Троцкого пришлось заплатить кровью.

К сожалению, правительство Польши осуществляет самоубийственную и губительную для польского народа политику. Оно пользуется поддержкой компрадорских политических элит. Эта ситуация еще более компрометирует польских предателей левой идеи, которые не смогли сформулировать свою позицию в отношении продолжающегося конфликта, но приняли нарративы, навязанные Европейскому союзу Соединенными Штатами и крупными оружейными корпорациями.

Автор: Эдвард Карольчук (Edward Karolczuk)