Финляндия обдумает переход на европейскую колею железнодорожных путей (Yle, Финляндия)

Yle: Финляндия перейдет на европейскую железнодорожную колею ради НАТО

В Финляндии рассматривают возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский, сообщает Yle. Так Хельсинки намерен улучшить "военную мобильность" в рамках сотрудничества с НАТО.

Европейские поезда смогли бы курсировать через шведскую Хапаранду в финские Оулу и Раахе.

Министерство транспорта и связи Финляндии начинает изучать вопрос о переходе на железнодорожные пути с шириной колеи европейского стандарта.

"Мы готовим отчет о том, в какие сроки, при использовании каких технологий и с каким бюджетом можно было бы поэтапно перейти на европейскую колею", — подтвердила министр транспорта и связи Лулу Ранне (LuluRanne, "Истинные финны").

Ранне сообщила о планах на пресс-конференции встречи групп транспортного планирования НАТО, которая началась в финском Тампере.

По ее словам, переход с колеи "царских времен" на европейскую важен для обеспечения безопасности в случае возникновения кризисных ситуаций и станет положительной переменой для Финляндии.

Еврокомиссия предлагала Финляндии построить новые железнодорожные пути с шириной колеи в соответствии с европейским стандартом 1435 миллиметров, то есть почти на девять сантиметров уже нынешних путей, еще в 2022 году.

Однако в то время подобный шаг посчитали невозможным.

"Тогда решили, что времени на это нет, да и денег тоже. Но за пару лет мир сильно изменился", — рассуждает Лулу Ранне.

Ранне не дает оценку, когда европейские поезда смогут впервые прибыть в Финляндию.

В настоящее время Финляндия и Швеция готовят совместные заявки об участии в проектах ЕС по улучшению транспортных связей. НАТО тоже поощряет развитие инфраструктурных проектов на севере.

Например, ЕС оплачивает часть проекта по электрификации участка от финского Торнио до шведского Хапаранда, который должен завершиться осенью.

Финляндия считает важным наличие дополнительного железнодорожного сообщения со Швецией в целях безопасности. Рассматриваются перспективы продления железнодорожной линии, которая в настоящее время заканчивается в финском муниципалитете Колари, до северного шведского города Кируна, что обеспечит сообщение с норвежским портом Нарвик. Дорогу можно будет использовать для осуществления гражданских и военных железнодорожных перевозок.

На ночном поезде из финского Оулу прямо в Центральную Европу

Первым участком железной дороги, построенным по европейским стандартам, мог бы стать участок от шведского Хапаранда через финские Торнио в Оулу и далее в Раахе.

Использование европейской колеи может стать преимуществом для гражданских и военных железнодорожных перевозок и может ускорить переброску войск и транспортировку товаров между странами.

В то же время европейские железнодорожные компании могли бы приезжать в Финляндию на своих поездах, что в настоящее время невозможно.

Использование колеи с новыми параметрами позволило бы обеспечить прямое ночное движение поездов из Оулу в Центральную Европу. Больше всего от этих изменений выиграли бы грузовые перевозки, поскольку контейнеры больше не придется сгружать и заново загружать в Хапаранде.

Грузы финских компаний начнут отправлять из шведского города Хапаранда уже летом, когда между Хапаранда и портом Гетеборг начнет курсировать регулярный контейнерный поезд. Поначалу контейнеры будут привозить из Финляндии в шведский Хапаранда в грузовиках.

В Испании используются железные дороги с разной колеей

В случае принятия решения об использовании европейской колеи Финляндия не станет единственной страной в Европе, в которой имеются две разные железнодорожные колеи.

После завершения строительства новой железнодорожной сети в 1992 году колея всех высокоскоростных поездов в Испании имеет ширину в соответствии с европейскими стандартами — 1435 миллиметров.

Это дает возможность курсировать скоростным поездам из Севильи через Мадрид в Барселону и далее во Францию.

Однако значительная часть железнодорожных дорог Испании имеет ширину 1668 миллиметров. По этим путям курсируют грузовые поезда и нескоростные внутренние пассажирские поезда.

Некоторые пассажирские поезда могут использовать обе колеи — благодаря системам для перевода колесных пар с одной колеи на другую.

Автор: Яри Тансканен (Jari Tanskanen)