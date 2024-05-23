Войти
ТАСС

Ермак заявил, что Украина и США почти закончили работу над гарантиями безопасности

348
0
0
Глава администрации офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Архивное фото
Глава администрации офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Глава офиса украинского президента также проинформировал Джейка Салливана о ситуации на линии боевого соприкосновения и в очередной раз указал на нужду страны в западных системах ПВО

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном соглашение о гарантиях безопасности, работа над которым подходит к концу. Об этом сообщил офис украинского лидера.

"Отдельно уделили внимание соглашению о гарантиях безопасности между Украиной и США, работа над которым близится к завершению", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Ермак проинформировал Салливана о ситуации на линии боевого соприкосновения и в очередной раз указал на нужду Украины в западных системах ПВО.

Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Украина уже подписала с Великобританией, Германией, Данией, Италией, Канадой, Нидерландами, Финляндией и Францией. Они заключены на 10 лет. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в этих соглашениях нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, и ничего сверх этого никто не обещает. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Италия
Канада
Нидерланды
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
04.09.2019
На Балтике стартовали военно-морские учения НАТО Northern Coasts
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
07.06.2016
Торпеды из Киргизии и самолет с Багам
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 09:17
  • 1524
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 06:06
  • 0
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 04:57
  • 1285
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 03:46
  • 1
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину
  • 23.05 01:30
  • 0
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 22.05 21:26
  • 5
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 20:19
  • 2
Для Черноморского флота разрабатывают тепловизионный комплекс для борьбы с надводными дронами
  • 22.05 19:38
  • 0
Еще раз о роли танков на поле боя - в связи с новациями в российском танкостроении
  • 22.05 18:28
  • 0
О необходимости для России создания ПТРК 3-го поколения.
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)