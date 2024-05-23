Ермак заявил, что Украина и США почти закончили работу над гарантиями безопасности

Глава офиса украинского президента также проинформировал Джейка Салливана о ситуации на линии боевого соприкосновения и в очередной раз указал на нужду страны в западных системах ПВО

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном соглашение о гарантиях безопасности, работа над которым подходит к концу. Об этом сообщил офис украинского лидера.

"Отдельно уделили внимание соглашению о гарантиях безопасности между Украиной и США, работа над которым близится к завершению", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Ермак проинформировал Салливана о ситуации на линии боевого соприкосновения и в очередной раз указал на нужду Украины в западных системах ПВО.

Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Украина уже подписала с Великобританией, Германией, Данией, Италией, Канадой, Нидерландами, Финляндией и Францией. Они заключены на 10 лет. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в этих соглашениях нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, и ничего сверх этого никто не обещает.