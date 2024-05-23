Войти
ТАСС

Президент Румынии заявил, что страна не будет направлять своих солдат на Украину

344
0
0
Военнослужащие ВС Румынии
Военнослужащие ВС Румынии.
Источник изображения: topwar.ru

Клаус Йоханнис отказался комментировать вопрос о возможной передаче ВСУ ЗРК Patriot

БУХАРЕСТ, 22 мая. /ТАСС/. Румыния не будет направлять своих солдат на Украину. Это заявил президент Клаус Йоханнис в ходе беседы с журналистами после посещения национального парка Пьятра Крайулуй по случаю Международного дня биологического разнообразия и в преддверии Европейского дня парков (24 мая). Стенограмма беседы размещена на сайте президентской администрации.

"Румыния не будет направлять солдат на Украину, - сказал глава государства. - Это просто дискуссия, и думаю, что на этом она и закончилась".

Йоханнис отказался комментировать вопрос о возможной передаче Румынией ЗРК Patriot на Украину. "Я не комментирую этот вопрос и не думаю, что его нужно обсуждать публично, - сказал он. - Это вопрос, который должен обсуждаться со специалистами армии, затем [должен быть] решен Верховным советом обороны страны, и [затем будет] сообщен результат. Не думаю, что по этому очень специальному вопросу желательна широкая общественная дискуссия".

Отвечая на вопрос о том, существует ли прямая угроза безопасности Румынии, президент сказал: "Нет никакой непосредственной угрозы, но, конечно, военные всегда готовятся ко всем возможным ситуациям". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
01.12.2014
Если завтра война
03.04.2014
Польский щит для НАТО
24.02.2014
России нет смысла выходить из Договора о СНВ
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
26.10.2011
Против кого евроПРО? — часть II
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
20.10.2009
США потратит 100 миллионов долларов на военные базы в Европе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 09:17
  • 1524
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 06:06
  • 0
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 04:57
  • 1285
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 03:46
  • 1
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину
  • 23.05 01:30
  • 0
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 22.05 21:26
  • 5
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 20:19
  • 2
Для Черноморского флота разрабатывают тепловизионный комплекс для борьбы с надводными дронами
  • 22.05 19:38
  • 0
Еще раз о роли танков на поле боя - в связи с новациями в российском танкостроении
  • 22.05 18:28
  • 0
О необходимости для России создания ПТРК 3-го поколения.
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)