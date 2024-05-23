Президент Румынии заявил, что страна не будет направлять своих солдат на Украину

Клаус Йоханнис отказался комментировать вопрос о возможной передаче ВСУ ЗРК Patriot

БУХАРЕСТ, 22 мая. /ТАСС/. Румыния не будет направлять своих солдат на Украину. Это заявил президент Клаус Йоханнис в ходе беседы с журналистами после посещения национального парка Пьятра Крайулуй по случаю Международного дня биологического разнообразия и в преддверии Европейского дня парков (24 мая). Стенограмма беседы размещена на сайте президентской администрации.

"Румыния не будет направлять солдат на Украину, - сказал глава государства. - Это просто дискуссия, и думаю, что на этом она и закончилась".

Йоханнис отказался комментировать вопрос о возможной передаче Румынией ЗРК Patriot на Украину. "Я не комментирую этот вопрос и не думаю, что его нужно обсуждать публично, - сказал он. - Это вопрос, который должен обсуждаться со специалистами армии, затем [должен быть] решен Верховным советом обороны страны, и [затем будет] сообщен результат. Не думаю, что по этому очень специальному вопросу желательна широкая общественная дискуссия".

Отвечая на вопрос о том, существует ли прямая угроза безопасности Румынии, президент сказал: "Нет никакой непосредственной угрозы, но, конечно, военные всегда готовятся ко всем возможным ситуациям".