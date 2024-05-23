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ЦАМТО

Fincantieri и EDGE Group совместно поставят патрульные катера P51MR Береговой охране ОАЭ

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Верфь Fincantieri
Верфь компании «Финкантьери» (Fincantieri).
Источник изображения: Fincantieri

ЦАМТО, 22 мая. Итальянская компания Fincantieri объявила о подписании с эмиратским конгломератом EDGE Group соглашения о создании совместного судостроительного предприятия MAESTRAL со штаб-квартирой в Абу-Даби.

Совместное предприятие (СП), о создании которого впервые было объявлено в феврале этого года, будет заниматься проектированием и постройкой современных военных кораблей. EDGE владеет 51% акций предприятия, которое в основном будет выполнять заказы государств, не входящих в НАТО, а также ряд стратегических заказов, размещенных отдельными странами-членами НАТО. При этом потенциальный коммерческий портфель заказов оценивается в 30 млрд. евро.

Как заявлено, MAESTRAL будет специализироваться на продажах, коммерческих операциях и инжиниринге, проектировании и обслуживания судов, предоставляя возможность трудоустройства для высококвалифицированных национальных и зарубежных специалистов.

Одновременно с подписанием соглашения было объявлено о размещении крупного заказа на поставку Береговой охране ОАЭ 10 высокотехнологичных 51-метровых морских патрульных катеров (OPV) на сумму 400 млн. евро.

OPV класса P51MR будут построены на базе проекта испытанного в боевых условиях патрульного катера класса "Саеттия". Новый катер будет иметь модульную конструкцию, хорошую остойчивость в сложных морских условиях, низкую радиолокационную заметность.

Как планируется, катера будут построены на предприятиях партнеров в Абу-Даби и в Италии.

Как заявил председатель совета директоров EDGE Group Фейсал Аль Баннаи, СП с Fincantieri демонстрирует "стратегию роста экспорта компании из ОАЭ посредством взаимовыгодного партнерства", а также обмена знаниями и опытом.

Как сообщал ЦАМТО, патрульный катер класса "Саеттия" Mk.4 имеет длину 53,4 м, ширину – 8,1 м, полное водоизмещение – 401 т, экипаж – 38 человек. Катер оснащен главной энергетической установкой на основе двух дизельных двигателей Isotta Fraschini V1716T2 MSD и трех дизель-генераторов L1306T2 ME, максимальная скорость – 23 узла. Дальность хода на крейсерской скорости 16 узлов составляет 2100 морских миль. На борту может размещаться надувная 5-метровая шлюпка с жестким корпусом RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat). В качестве вооружения используется 30-мм АУ. Катера данного типа поставлялись ВМС Ирака.

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Ирак
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