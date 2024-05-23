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ТАСС

Глава МО Британии обвинил Китай в намерении поставить РФ летальные вооружения

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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

По словам Гранта Шэппса, у британской и американской разведок есть свидетельства того, том, что "летальная военная помощь сейчас поставляется или будет поставляться из Китая в Россию, а затем будет доставлена на Украину"

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Лондон и Вашингтон располагают информацией о том, что Китай якобы планирует поставить РФ летальные вооружения, предназначенные для использования в конфликте на Украине. С таким утверждением выступил глава британского Минобороны Грант Шэппс на лондонской конференции, посвященной вопросам обороны и безопасности.

По его словам, у британской и американской разведок есть свидетельства того, том, что "летальная военная помощь сейчас поставляется или будет поставляться из Китая в Россию, а затем будет доставлена на Украину". Шэппс назвал это "значимым изменением ситуации".

"Мы должны быть обеспокоены, поскольку в начале этого конфликта Китай стремился казаться стороной, которая сдерживает [Россию]", - сказал Шэппс.

Как добавил министр, несмотря на усилия Запада, направленные на противостояние России, на этом направлении делается недостаточно.

"Демократический мир говорит правильные вещи и в основном делает правильные вещи, однако не в том масштабе и не с той скоростью, которых требует этот критический момент. Мы также должны быть реалистами, признав, что, хотя наш альянс силен, многие страны по-прежнему стремятся подстраховаться, пытаясь усидеть на двух стульях, либо, что хуже, рады предоставить России альтернативные рынки для ее нефти и энергоносителей", - сказал Шэппс, призвав усиливать давление на РФ и увеличивать военные расходы. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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