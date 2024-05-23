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ТАСС

На Украину вернулись первые обученные Западом специалисты по обслуживанию F-16

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: topwar.ru

Спикер командования украинских ВВС Илья Евлаш сообщил, что в стране функционирует тренажер для подготовки украинских пилотов на самолетах этот типа, переданный Чехией

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первые специалисты по обслуживанию американских истребителей F-16, обученные в западных странах, вернулись на Украину. Об этом сообщил спикер командования украинских ВВС Илья Евлаш.

"Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться на Украину. Они смогут делиться своим опытом с теми, кто находится на территории Украины", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Евлаш добавил, что в стране функционирует тренажер для подготовки украинских пилотов на самолетах этот типа, переданный Чехией.

Накануне Минобороны Нидерландов информировало, что десять украинских военных завершили подготовку по обслуживанию F-16. Как отметили в ведомстве, курс был сфокусирован на обслуживании экипировки пилота, в том числе шлема, кислородной системы, парашютов и спасательного комплекта.

Ранее Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, Дания пообещала Киеву 19 таких самолетов. В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев нуждается в 120-130 тактических истребителях F-16 или других современных западных боевых самолетах.

Российские власти неоднократно указывали, что накачивание Украины западным оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Чехия
Продукция
F-16
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