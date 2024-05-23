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ТАСС

Более 300 операторов дронов за год подготовлено ДОСААФ в Московском регионе

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Оператор БПЛА
Оператор БПЛА.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В качестве инструкторов организацией активно привлекаются участники СВО, имеющие практический опыт применения БПЛА, а также борьбы с ними

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Московское отделение ДОСААФ за год подготовило свыше 300 операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал ТАСС начальник службы безопасности полетов ДОСААФ России летчик-истребитель Олег Калевский.

"В настоящее время более 40 организаций ДОСААФ [по всей России] уже ведут подготовку операторов БПЛА, постепенно наращивают темп по мере оснащения оборудованием, по мере подготовки инструкторов. В дальнейшем планируется увеличение количества подготовленных операторов", - сказал он, отметив, что, московским отделением организации, в частности, за год было подготовлено "более 300 человек".

Ранее председатель ДОСААФ России, генерал армии Александр Дворников сообщал ТАСС, что мощности организации позволяют готовить по стране около 6 тыс. операторов БПЛА ежегодно. В дальнейшем эту цифру планируется наращивать.

Как особо подчеркнул Калевский, в качестве инструкторов организацией активно привлекаются участники специальной военной операции, имеющие практический опыт применения БПЛА, а также борьбы с ними. "[Опыт участников СВО] очень важно учитывать при подготовке <...>, поскольку люди, подготовленные в мирных условиях, все-таки по-другому воспринимают предмет, чем те, кто уже на практике оценил возможности, достоинства и недостатки применения беспилотной авиации, в том числе знают, как бороться с этими дронами, организовывать противодронную защиту", - добавил он. 

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Россия
Проекты
БПЛА
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