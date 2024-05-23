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Названы особенности попытавшейся атаковать Россию американской ракеты HARM

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Фото: Ssgt Scott Stewart / Wikipedia
Фото: Ssgt Scott Stewart / Wikipedia.

Военный эксперт Дандыкин: ракета HARM нацелена на уничтожение российских ПВО

Американские ракеты HARM, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать приграничный российский регион, нацелены на уничтожение средств противовоздушной обороны (ПВО), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях ракеты он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это ракета, которая нацелена прежде всего против нашей противовоздушной обороны. Нацелена выманивать наши средства ПВО, уничтожать наши радиолокационные станции. Мы частенько их сбиваем. Не то что легко им противостоять, но мы нашли ключ к ним», — поделился Дандыкин.

Ранее Украина попыталась атаковать приграничный российский регион с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и американских противорадиолокационных ракет HARM. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. По их данным, пресечение попытки атаки ВСУ на Белгородскую область произошло 22 мая около 11:30 по московскому времени.

Также Украина выпустила по Белгородской области снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В российском оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки ВСУ была предпринята около 6:40 по московскому времени.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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