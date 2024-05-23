Войти
Военное обозрение

Китай ввёл ответные санкции против компаний ВПК США и американских чиновников

343
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китай ввел санкции в отношении американских компаний и высокопоставленных чиновников в качестве ответных мер на американские ограничения. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД КНР.

Под китайские санкции попали 12 американских оружейных компаний, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу США, а также 10 высокопоставленных чиновников. Этот ответный ход на введение односторонних санкций США против китайских компаний, связанных с Россией, а также за поставки вооружений на Тайвань. Пекин обвиняет Вашингтон в "злоупотреблении односторонними санкциях, травле и экономическом принуждении". Как заявили в МИД КНР, действия США серьезно нарушают законные права и интересы китайских компаний.

Ограничительные меры вводятся за продажу оружия Тайваню и в качестве ответа на ограничения против китайских предприятий из-за их сотрудничества с Россией

- говорится в заявлении МИД КНР.

Введенные Китаем ограничительные меры экономического характера вступают в силу с 22 мая 2024 года, в чем именно они заключаются, пояснений нет.

Ранее в Пекине обвинили Вашингтон в нарушении принципа «одного Китая» продажей оружия Тайваню. Кроме того, поставляя вооружения на остров американцы нарушили положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Похожие новости
02.03.2007
МОСКВА И ПЕКИН СЫГРАЮТ В ВОЙНУ Совместные российско-китайские военные учения впервые пройдут на ядерном фоне
14.02.2007
Привет из Китая
14.02.2007
Индия-мирная и не очень. Конкуренция на индийском рынке будет нарастать
13.02.2007
Как все запущено
06.02.2007
Константин Макиенко: За 15 лет Китай потребил до половины всех российских военных поставок за рубеж
22.01.2007
Китай провел испытания, поразив космический спутник ракетой: мир в негодовании
31.10.2006
Калашников вступает в ВТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 09:17
  • 1524
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 06:06
  • 0
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 04:57
  • 1285
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 03:46
  • 1
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину
  • 23.05 01:30
  • 0
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 22.05 21:26
  • 5
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 20:19
  • 2
Для Черноморского флота разрабатывают тепловизионный комплекс для борьбы с надводными дронами
  • 22.05 19:38
  • 0
Еще раз о роли танков на поле боя - в связи с новациями в российском танкостроении
  • 22.05 18:28
  • 0
О необходимости для России создания ПТРК 3-го поколения.
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)