Новые власти Аргентины не отказались от закупки субмарин

Впервые при новой администрации Аргентины глава кабинета министров Николас Поссе обратился к Сенату с изложением оборонной политики правительства. Как сообщает Navy Recognition, глава правительства ответил на многочисленные вопросы, в частности, сообщив, что Аргентина ведет переговоры с французской судостроительной компанией Naval Group и немецкой ThyssenKrupp Marine Systems о возможном приобретении трех подводных лодок.

Поссе пояснил, что этот шаг направлен на восстановление утраченной боеспособности страны по проведению подводных операций, что является стратегической необходимостью для поддержания баланса в Южной Атлантике.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" Википедия, Martin Otero

По его словам, аргентинские власти рассматривают французские ДЭПЛ класса "Скорпен" и немецкие субмарины "Тип-209". Он уточнил, что Naval Group и ThyssenKrupp Marine Systems представили интересные предложения, но процесс выбора и закупки займет годы, особенно учитывая сложную экономическую ситуацию в южноамериканской стране.

В то же время, как заявил Поссе, Аргентина ведет переговоры с Норвегией о приобретении как минимум одной подводной лодки класса "Ула". "Эти экономичные и технологически продвинутые субмарины могут служить в качестве временного решения до ввода в строй новых подлодок", – сказал он.

После гибели в ноябре 2017 года подлодки "Сан-Хуан" аргентинские ВМС остались без субмарин в боеготовности, поскольку ДЭПЛ "Санта-Круз" с 2014 года проходит модернизацию, а субмарина "Сальта" не может выходить в море и используется для тренировок подводников у причала. Кроме того, Буэнос-Айрес полагается на помощь дружественных стран – Перу и Бразилии, – которые предоставляют возможности для тренировок аргентинских подводников.

Подводные лодки класса "Скорпен" в зависимости от модификации имеют длину от 66 до 82 метров. Надводное водоизмещение варьируется от 1700 до 2000 тонн. Численность экипажа – от 31 до 35 человек.

Эти дизель-электрические подлодки могут использовать воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ). Помимо применения 533-мм торпед, субмарины способны наносить удары противокорабельными ракетами SM-39 "Экзосет".

Длина немецких подлодок класса "Тип-209" обычно составляет от 55 до 64 метров, а надводное водоизмещение – от 1100 до 1600 тонн. Как и у субмарин типа "Скорпен", численность экипажа не превышает 35 человек, а конфигурация допускает использование ВНЭУ. Они оснащаются различными торпедами и минами в зависимости от требований заказчика, современными гидролокационными системами. При необходимости в состав вооружения интегрируются противокорабельные ракеты "Гарпун".