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Военное обозрение

Опубликованы кадры поражения FPV-дроном большого линейного буксира ВСУ на Днепре

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения ударом российского FPV-дрона большого линейного буксира ВСУ класса "река-море" Бурун проекта 07521.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как беспилотник-камикадзе приближается к одному из немногих оставшихся в распоряжении Киева кораблей, а затем поражает его рубку.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Лишившись практически всех кораблей, Киев использует на море тактику, предполагающую нанесение ударов при помощи безэкипажных катеров (БЭК). Как правило, боевики киевского режима применяют БЭК для атак на Крымский полуостров.

При этом, в зависимости от комплектации и наличия ракет, применяемые ВСУ БЭК различаются по прочности, исходя из чего различаются способы их уничтожения. Если такой дрон оборудован ракетным комплексом, то для уничтожения БЭК удары по нему, как правило, наносятся либо по хвостовой части, либо прямо в ракеты. При этом, как показала практика, поражение боковой части катера практически не сказывается на маневренности и работоспособности БЭК.

Применяемые Киевом противокорабельные БЭК, в отличие от ракетных, можно ликвидировать обстрелами со всех сторон. При этом максимальная эффективность поражения достигается при стрельбе с УПК вертолета либо с расстояния 100-200 метров с борта корабля.

Ранее сообщалось об уничтожении более десяти украинских БЭК, при помощи которых боевики киевского режима пытались атаковать объекты в Крыму.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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