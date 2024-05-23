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РИА Новости

Напряженность на Балтике требует от РФ принятия мер, заявил Песков

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Корабли ВМФ России
Корабли ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Песков: напряженность на Балтике требует от РФ обеспечения своей безопасности

МОСКВА, 22 мая/ Радио Sputnik. России необходимо принять меры по обеспечению своей безопасности на фоне эскалации ситуации в Балтийском регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минобороны России ранее предложило обновить координаты госграницы в акватории Балтийского моря, проект нормативно-правового акта опубликован на портале правовой информации.

РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщало, что Россия не планирует пересматривать линии госграницы на Балтике, а также пределы экономической зоны и континентального шельфа.

Пресс-секретаря президента РФ попросили ответить на вопрос, есть ли в заявлениях Минобороны какая-то политическая подоплека или это контрмера. Он дал комментарий, однако переадресовал вопрос в оборонное ведомство.

"Ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор. Вы видите, насколько эскалируют напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности", – приводит агентство слова Пескова.

Радио Sputnik ранее рассказало, что Швеция усилила оборону острова Готланд из-за страха перед РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
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