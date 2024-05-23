Напряженность на Балтике требует от РФ принятия мер, заявил Песков

Песков: напряженность на Балтике требует от РФ обеспечения своей безопасности
МОСКВА, 22 мая/ Радио Sputnik. России необходимо принять меры по обеспечению своей безопасности на фоне эскалации ситуации в Балтийском регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минобороны России ранее предложило обновить координаты госграницы в акватории Балтийского моря, проект нормативно-правового акта опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщало, что Россия не планирует пересматривать линии госграницы на Балтике, а также пределы экономической зоны и континентального шельфа.
Пресс-секретаря президента РФ попросили ответить на вопрос, есть ли в заявлениях Минобороны какая-то политическая подоплека или это контрмера. Он дал комментарий, однако переадресовал вопрос в оборонное ведомство.
Радио Sputnik ранее рассказало, что Швеция усилила оборону острова Готланд из-за страха перед РФ.