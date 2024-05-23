На Украину из Нидерландов вернулась первая обученная эксплуатации истребителей F-16 группа техников

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На Украину прибыли первые подготовленные специалисты по обслуживанию американских истребителей F-16, завершившие обучение в Нидерландах. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Первые десять техников, обученные эксплуатации американских самолетов, прибыли на Украину, в дальнейшем они займутся подготовкой других авиационных техников. Как заявил Евлаш, это только первая партия специалистов, в дальнейшем ожидается прибытие остальных. Тем более что у них у всех своя специализация, которая зависит от места обучения.

Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает слишком много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно на Украину

— заявил спикер.

Как сообщили накануне в Минобороны Нидерландов, прошедшие подготовку украинские техники обучены обслуживать экипировку летчиков истребителей F-16, в том числе собирать комплект для выживания. По-видимому, скоро на Украину вернутся техники, обученные обслуживать сам самолет.

Украинцы научились обслуживать все важные для летчика истребителя узлы. Изучили шлем, кислородные системы и парашюты на борту. Пилоты F-16 фактически отдают свою жизнь в руки солдат, обслуживающих самолет

— говорится в заявлении нидерландского военного ведомства.

По срокам поставки истребителей F-16 на Украину пока ясности нет. Предварительно, первые машины в составе Воздушных сил ВСУ появятся летом этого года.