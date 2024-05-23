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РИА Новости

"Рекомендуем вам дальше не двигаться!" Эксперт об учениях с ядерным оружием

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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Эксперт Клинцевич об учениях с ядерным оружием: Западу подан серьезный сигнал

Начало учений в России с нестратегическим ядерным оружием прокомментировал в эфире радио Sputnik глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия – это очень серьезный сигнал, поданный Россией, в США его должны услышать, считает политолог, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Накануне Минобороны РФ сообщило о начале первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

"Это очень серьезная история, очень серьезный сигнал Западу – ребята, дальше мы вам рекомендуем не двигаться. Что это за красные линии, которые мы им нарисовали? Я думаю, они озвучены непублично по специальным каналам", – сказал Андрей Клинцевичв эфире радио Sputnik.

Первый этап учений предполагает отработку подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, продолжил военный эксперт.

"Такого рода учения – это впервые. <…> Тактическое ядерное оружие стало настолько миниатюрным, что мы его смогли (американцы, кстати, тоже) уменьшить до одного артиллерийского снаряда. Поэтому сейчас боевые части можно применять на самых разных носителях. Сейчас Южный военный округ реально отрабатывает получение этих боевых частей, их скрытую транспортировку, установку на наши основные носители, комплекс "Искандер", <…> а также на гиперзвуковой комплекс "Кинжал", носителем которого является самолет МиГ-31. Причем это не получение макетов – это реальные боевые части, это выход на боевое дежурство, это нахождение в воздухе на каком-то участке и возможность его применения. То есть это подъем до самого высокого уровня", – подчеркнул Клинцевич.

Пентагон не комментирует учения нестратегических ядерных сил России, но "прислушивается" к ним, уверен военный эксперт.

"Американцы, конечно, к этому прислушиваются. Судя по тому, что они сейчас говорят, что не планируют натовских войск на территории Украины и не планируют давать разрешение Украине на нанесение ударов по исконным российским территориям, ограничивая их границами 1991 года, мы видим, что они не хотят эту историю продвигать дальше. Поэтому рассчитываем, что благоразумия хватит, хотя ястребы в виде американских сенаторов провоцируют Белый дом", – добавил Андрей Клинцевич.
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