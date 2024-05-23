Экспортные хиты: шесть образцов российского оружия, которыми интересуются за рубежом

Российские боевые самолеты, вертолеты, реактивные установки залпового огня, а также средства ПВО пользуются повышенным спросом у иностранных заказчиков. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. О том, как изделия российских оружейников доказали эффективность в ходе специальной военной операции (СВО), — в материале ТАСС

Глава Ростеха особо подчеркнул шесть видов вооружений, на которые растет спрос за рубежом. "Это, во-первых, Су-35. Самолет, который себя очень хорошо зарекомендовал, и на него есть спрос. Вертолет Ка-52 очень эффективным оказался. Из сухопутной техники — РСЗО "Торнадо" и "Смерч", самоходная артиллерийская установка "Мста-С". И ЗРПК "Панцирь-С1", конечно", — рассказал Чемезов в интервью изданию РБК.

По словам генерального директора госкорпорации, Ростех производит 80% вооружений и боеприпасов, применяемых в СВО, а ее доля в гособоронзаказе превышает половину в стоимостном выражении. При этом портфель экспортных заказов на продукцию отечественных оружейников составляет $60 млрд. "Это рекордная цифра, — отметил Чемезов. — Портфель говорит о том, что как только завершим СВО, так сразу у нас большое количество продукции пойдет на экспорт".

Су-35: не позволяет противнику даже взлететь

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 (в составе российских Воздушно-космических сил носит название Су-35С) поколения 4++ с управляемым вектором тяги применяется в СВО для воздушного патрулирования, прикрытия бомбардировочной авиации. На счету летчиков-истребителей не одна сбитая машина Воздушных сил Украины.

Истребитель Су-35С Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Су-35 может нести широкую номенклатуру высокоточных ракет класса "воздух — воздух" и "воздух — поверхность" от малой до большой дальности. Истребитель оснащен мощной бортовой радиолокационной станцией, позволяющей обнаруживать воздушные цели на дистанции до 400 км. Порой достаточно включить радар самолета на излучение, как украинские самолеты прекращают выполнение задач. "Противник просто удирает с поля боя, только попав на радары наших истребителей", — приводило Минобороны слова летчика-истребителя с позывным Клим. "Когда мы приближаемся к нашей максимальной дальности пуска и эффективной, берем в захват. Срабатывает система оповещения об облучении. <...> И противник отвернул", — рассказал летчик о попытке двух украинских Су-27 приблизиться к российским самолетам в начале спецоперации.

В марте текущего года российское военное ведомство рассказало, что Су-35, патрулирующие воздушное пространство на авдеевском направлении СВО, не дают противнику даже взлететь с аэродромов. По информации Минобороны, любая цель, которая попытается взлететь, будет немедленно обнаружена и уничтожена.

Предприятия Ростеха наращивают серийное производство данного истребителя в рамках увеличившегося гособоронзаказа. Первая в этом году партия боевых машин была передана российскому Минобороны в апреле.

Несколько десятков Су-35 были поставлены в Китай. Также сообщалось о заключении контрактов на поставку истребителей Объединенным Арабским Эмиратам, Индонезии, Египту. Помимо этого, боевые самолеты были поставлены Ирану.

Ка-52: охотник на бронетехнику

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" в ходе СВО подтвердил свои высокие характеристики: способность поражать различные цели, живучесть, надежность. У большинства машин семейства "Ка" не один, а два несущих винта, расположенных один над другим, и отсутствует хвостовой винт. Такая схема называется соосной, повышает маневренность и устойчивость боевой машины. Во время авиационного салона Dubai Airshow 2023 вертолет показал гостям мероприятия приемы пилотирования, возможные только при соосной схеме: глубокое скольжение при сильно наклоненном носе, быстрые перемещения вбок, плоский разворот в сторону цели. "Ка-52 сегодня действительно один из наших ведущих боевых вертолетов, и интерес к нему весьма и весьма высок", — поделился в беседе с ТАСС мнением директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. "Мы эту технику продвигаем, интерес к ней большой", — добавил глава ФСВТС. Интересовались вертолетом и представители американской делегации.

Вертолет Ка-52 Источник изображения: © Юрий Смитюк/ ТАСС

В 2015 году стало известно о заключении контракта на поставку вертолета Египту. Поставки начались в 2017 году.

Винтокрылый "хищник" может применять различные неуправляемые и управляемые ракеты, включая противотанковые боеприпасы "Атака" и "Вихрь". Они оснащены тандемной боевой частью, которая надежно поражает бронетехнику даже с динамической защитой. От ударов "Аллигатора" горят и иностранные танки, поставленные Киеву западными партнерами.

Уникальная особенность Ка-52 — система катапультирования. Она спасла жизни экипажу одного из вертолетов в начале спецоперации, когда машина получила критические повреждения и уже начала разрушаться в воздухе.

Помимо Ка-52 в спецоперации участвует и его новейшая модификация Ка-52М, первый полет которой состоялся в 2020 году. Новинка позволяет обнаруживать и распознавать цели на большем расстоянии, более точно применять вооружение, а его сетецентрические возможности позволяют взаимодействовать с другими вертолетами, самолетами и даже беспилотниками. Ка-52М оснащен улучшенным бортовым комплексом обороны.

"Торнадо" и "Смерч": наследницы "Катюши"

Советский Союз был в числе первых стран, разработавших эффективные реактивные системы залпового огня (РСЗО). Легендарная боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша" в годы Великой Отечественной войны наводила ужас на врага, "засеивая" залпами осколочно-фугасных снарядов огромные площади. Современные российские РСЗО имеют калибр от 122 до 300 мм. Боевая часть их снарядов может быть кассетной, содержать самоприцеливающиеся элементы, способные по тепловому излучению обнаружить технику противника и поразить ее сверху ударным ядром.

В специальной военной операции применяются последние модификации российских РСЗО — "Торнадо-Г" (усовершенствованная система "Град") и "Торнадо-С" (обновленная система "Смерч"). Потомки "Катюши" уничтожают опорные пункты, склады вооружения, скопления живой силы и боевой техники, наносят точечные удары по важным целям — к примеру, зенитным ракетным комплексам противника.

РСЗО "Торнадо-С" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

РСЗО "Торнадо-Г" по сравнению со знаменитым "Градом" оснащена спутниковой системой навигации, способна автоматически наводиться на цель. Для этого расчету не нужно покидать кабину боевой машины. "Торнадо-С", как и предшественница, имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых снарядов. Если "Смерч" мог уничтожать цели на дистанции 70–90 км, то "Торнадо-С" способен достать противника на расстоянии 120 км. По этому показателю она превосходит разрекламированную американскую РСЗО HIMARS — дальность стрельбы "американки" при использовании снарядов GMLRS составляет 70 км. Система может использовать высокоточные управляемые снаряды с коррекцией по сигналам спутниковых навигационных систем. При этом для каждого снаряда может выдаваться собственное полетное задание.

"Мста-С": артиллерия по-прежнему "бог войны"

Спецоперация показала, что артиллерия — как реактивная, так и ствольная — по-прежнему остается одним из главных видов вооружений на современном поле. В число наиболее современных российских самоходных артиллерийских установок (САУ) входит 2С19М2 "Мста-С" калибра 152 мм. Экспортный вариант 2С19М-155 имеет калибр 155 мм. По данным "Рособоронэкспорта", гусеничная машина массой 42 т с противоосколочным бронированием способна уничтожать цели на дистанции свыше 40 км. Скорострельность САУ составляет 6–8 выстрелов в минуту. "Мста-С" оснащена автоматизированной цифровой системой управления. После получения координат цели артустановка способна произвести выстрел через 30 секунд. Самоходная артустановка имеет режим огневого налета одним орудием. САУ последовательно производит несколько выстрелов разными зарядами по различным траекториям, однако все снаряды достигают цели одновременно. "Мста-С" может стрелять высокоточным корректируемым снарядом "Краснополь".

В СВО самоходка используется для уничтожения бронетехники противника, складов боеприпасов, укрепленных позиций и даже лодок Вооруженных сил Украины. Для корректировки огня широко применяются беспилотные летательные аппараты. Весной текущего года артиллеристы прикрывали российскую границу в районе Белгородской области, поражая живую силу и опорные пункты украинских националистов.

По опыту применения в спецоперации САУ получит ряд доработок — в частности, будет усилена защита башни.

"Панцирь-С1": надежный ближний перехват

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" благодаря своим уникальным боевым возможностям является одной из самых востребованных в мире систем противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности. Такое мнение ТАСС высказали в ФСВТС. В ведомстве отметили, что его высокие характеристики всегда привлекали внимание потенциальных иностранных заказчиков.

ЗРПК "Панцирь-С1" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

"Мы нередко слышим от иностранных партнеров, в том числе и из ближневосточных стран, восторженные отзывы на видеоматериалы Минобороны РФ с кадрами боевой работы "Панцирей" в зоне специальной военной операции, — рассказал ТАСС на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. — Особенно большое впечатление на партнеров произвело стопроцентное уничтожение реактивных снарядов, выпущенных одним залпом из современных РСЗО западных производителей".

Система используется в ходе СВО для перехвата широкого диапазона целей — от небольших беспилотников до реактивных снарядов. При этом "Панцирь-С1" способен защитить себя от ударов противорадарных ракет, поставленных Украине западными странами.

Согласно данным из открытых источников, комплекс поставлялся в ряд ближневосточных стран. Одним из заказчиков системы ПВО являются Объединенные Арабские Эмираты.

"Панцирь-С1" может поражать цели как управляемыми ракетами, так и огнем двух 30-миллиметровых автоматических пушек на дальности от 200 м до 20 км. На колесной боевой машине смонтированы как средства обнаружения и целеуказания, так и вооружение двух типов. Комплекс способен обстреливать одновременно до четырех целей, а скорость поражаемой цели может достигать 1 тыс. м/с. Обновленная модификация "Панцирь-С1М" получила новые зенитные управляемые ракеты, благодаря чему дальность поражения целей возросла с 20 до 30 км, а высота — с 15 до 18 км. У комплекса возросли скрытность и помехозащищенность боевой работы. Помимо этого, для "Панциря" разработана новая малогабаритная ракета для поражения, к примеру, беспилотников в условиях их массового применения.

Виктор Бодров