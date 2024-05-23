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Пятый фрегат класса "Могами" пополнил состав японского флота

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Во вторник, 21 мая, Морские силы самообороны Японии ввели в строй боевой корабль "Яхаги", построенный на верфи Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Как уточняет Naval News, это пятый фрегат класса "Могами", предназначенный для японского флота. Всего заказано 12 таких кораблей.

По официальным данным, "Яхаги" принят в состав 14-го эскортного дивизиона со штаб-квартирой на военно-морской базе Майдзуру в префектуре Киото.

Ввод в строй фрегата "Яхаги", Япония

JMSDF

Фрегат "Яхаги", Япония

JMSDF


"Яхаги" назван в честь реки Яхаги-гава, которая протекает через префектуры Нагано, Гифу и Аити в центральной части Японии. Корабль заложили в июне 2021 года и спустили на воду уже следующим летом.

Программу строительства фрегатов типа "Могами" (30FFM) реализует в качестве генподрядчика Mitsubishi Heavy Industries. Головной фрегат заложили на верфи MHI в октябре 2019 года, в марте 2021 года спустили на воду, а в апреле 2022 года передали заказчику.

Для постройки второго фрегата, "Кумано", в качестве субподрядчика привлекли компанию Mitsui E&S. Его заложили одновременно с "Могами", но постройка проходила быстрее, и уже в ноябре 2020 года "Кумано" спустили на воду. По факту именно его первым ввели в строй – в марте 2022 года.

Третий и четвертый корабли класса "Могами" заложили на верфи MHI в июле 2020 года и спустили на воду в июне и декабре 2021 года. Их передали японскому флоту в декабре 2022-го и марте 2023 года.

Изначально японский флот планировал приобрести 22 фрегата класса "Могами", однако теперь программу скорректировали и серия ограничится 12 кораблями. А еще 12 фрегатов построят по новому проекту, разработка которого продолжается.

Полное водоизмещение фрегата класса "Могами" – около 5500 тонн, длина корпуса – 132,5 метра, ширина – 16,3 метра. Оснащенный комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой типа CODAG, корабль развивает скорость свыше 30 узлов. Отмечается, что для корабля с таким большим водоизмещением численность экипажа относительно низкая – 90 человек. Это стало возможным за счет высокого уровня автоматизации на борту.

Фрегат вооружен 127-мм артустановкой Mk.45 от BAE Systems, ракетной установкой вертикального пуска Mk.41, противокорабельными ракетами "Тип-17" с дальностью поражения до 400 км, дистанционно управляемыми боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами, 324-мм торпедами "Тип-12" и минами.

На борту сможет базироваться один многоцелевой вертолет, а также различные подводные беспилотные аппараты для противоминной борьбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Mark 41
Компании
BAE Systems
MHI
Проекты
2020-й год
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