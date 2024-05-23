Предостережение Западу. Россия начала учения с тактическим ядерным оружием (The New York Times, США)

NYT: попытки Вашингтона контролировать ядерный арсенал России провалились

Попытки США установить контроль над ядерным арсеналом России провалились, пишет NYT. Прежние договоры по контролю над вооружениями не действуют. Учениями с применением тактического ядерного оружия Москва ответила на провокации Запада.

Пол Сонн

Москва назвала эти учения ответом на провокации.

Во вторник Россия напомнила о том, что может применить на Украине тактическое ядерное оружие, показав видеокадры, на которых российские военные начинают учения по его практическому использованию. Приказ о проведении этих провокационных учений президент Владимир Путин отдал две недели назад.

Опубликованное российским Министерством обороны видео показывает колонну едущих по лесной дороге военных автомашин, а также мобильные ракетные комплексы "Искандер", способные доставлять к цели боезаряды в обычном и ядерном снаряжении. Этим машины занимают позиции для пуска, но изображение боеголовок на видеокадрах размыто. А еще министерство показало сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с ракетами на борту и готовящиеся к взлету самолеты штурмовой авиации.

В своем заявлении российское Министерство обороны отметило, что проводимые вблизи украинской территории учения направлены на подготовку войск к возможному применению тактического ядерного оружия. Цель заключается в "безусловном обеспечении территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц",заявило военное ведомство.

Объявив в этом месяце о проведении учений, Кремль назвал этот шаг ответом на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который отказался исключить отправку французских войск на Украину, а также главы британской дипломатии Дэвида Кэмерона, заявившего, что Украина может наносить удары по территории России британским оружием.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал эти заявления "беспрецедентными" и "совершенно новым витком эскалации", на который Москва обязана дать ответ.

Эти учения стали самым четким на сегодня предупреждением со стороны России, что она может применить ядерное оружие в ходе военных действий против Украины.

"Это явная попытка ядерного принуждения, — сказал эксперт по ядерному нераспространению Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis), работающий в Миддлберийском институте международных исследований. — Они даже размыли кадры боеголовок баллистических ракет "Искандер", что совершенно не нужно, и является театральным жестом".

Возможность перерастания вооруженного конфликта в ядерный присутствовала с самого начала. Москва пытается использовать свой ядерный арсенал для устрашения западных стран, чтобы они не оказывали помощь Киеву. В тот день, когда Россия два с лишним года тому назад начала свою военную операцию, Путин предупредил страны, думающие о вторжении с целью содействия Украине, что эти действия приведут их к таким последствиям, с которыми они в своей истории "ещё никогда не сталкивались".

В отличие от стратегического ядерного оружия, запуск которого осуществляется с больших расстояний с целью уничтожения целых городов, тактические ядерные заряды предназначены для использования на поле боя. Их применяют по относительно небольшим целям, зачастую на незначительном расстоянии. Мощность у таких боезарядов достаточно ограниченная, и они разрушают лишь строго определенный район.

Во вторник российское Министерство обороны заявило, что первый этап учений начался в Южном военном округе, который включает большую часть юга России, а также занятые Москвой районы Украины.

Учения начались в момент, когда возникает все больше вопросов о том, готовы ли западные страны к прямому вмешательству в конфликт с целью оказания помощи находящейся в тяжелом положении украинской армии, которая испытывает нехватку боеприпасов и личного состава, а также сталкивается с задержками помощи со стороны своего главного покровителя США.

В опубликованном во вторник интервью New York Times президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО к более прямому участию в военных действиях, в частности, помочь сбивать российские ракеты. Он также заявил, что хочет иметь возможность использовать американское оружие против российских войск на российской территории, что Соединенные Штаты ему запрещают.

Зеленский добавил, что страхи по поводу ядерной эскалации преувеличены, и заявил: "Может, Путин и иррационален, но он любит собственную жизнь".

Во время учений российские военные отрабатывали такие вопросы как установка "специальных" боеголовок на ракеты "Искандер", имеющие дальность несколько сотен километров, и скрытная переброска пусковых установок на позиции для стрельбы. Военное ведомство также сообщило, что на учениях отрабатывались вопросы загрузки боеголовок в самолеты.

Американское руководство уже много лет обеспокоено мощным российским арсеналом тактического ядерного оружия, но попытки установить над ним контроль посредством дипломатии потерпели неудачу в связи с масштабным отказом стран от договоров эпохи холодной войны по контролю вооружений.

Во вторник российские государственные СМИ также сообщили об аресте по подозрению в мошенничестве генерала Ивана Попова, который выступил против военного руководства страны и записал свое обращение на видео, опубликованное в прошлом году одним российским депутатом.

Генерал Попов, ранее командовавший 58-й общевойсковой армией, был взят под стражу в рамках уголовного дела о "мошенничестве в особо крупных размерах", о чем сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

В прошлом году он обрушился с критикой на российское военное руководство, когда его отстранили от командования армией, заявив, что начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов "предательски и подло обезглавил нашу армию" в особенно тяжелый для нее момент. В то время его армия сдерживала украинское контрнаступление в Запорожской области.

Эта запись появилась на фоне потрясений, вызванных неудавшимся мятежом руководителя российских наемников Евгения Пригожина.

Адвокат генерала Попова Сергей Буйновский рассказал российским СМИ, что его подзащитный не признает свою вину.

Российские власти в последние недели также арестовали приближенных бывшего министра обороны Сергея Шойгу в рамках антикоррупционной кампании. Кремль поставил Шойгу во главе российского Совета безопасности, а на должность министра обороны назначил экономиста Андрея Белоусова.

Многие считают произведенные аресты своеобразным методом запугивания высших должностных лиц в России, чтобы они не расхищали огромные государственные средства, идущие в оборонный сектор, а также видят в этом стремление поднять боевой дух войск, которые негодуют при мысли о том, что высокопоставленные руководители обогащаются, в то время как они сражаются в окопах.

Но арест генерала Попова может произвести прямо противоположное воздействие на российские войска. Он был весьма популярен среди солдат, и некоторые военные блогеры во вторник встали на его защиту.

"Генерал Попов не вор, — написал в Telegram военный корреспондент Александр Сладков. — Он солдат".