В Госдуме назвали законной целью беспилотники НАТО, летающие над Черным морем

Дроны нужно расценивать как целенаправленную провокацию, заявил депутат от Республики Крым Михаил Шеремет

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) НАТО в акватории Черного моря нужно расценивать как целенаправленную провокацию, представляющую угрозу россиянам и инфраструктуре, что делает их законной целью, заявил ТАСС член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, депутат от Республики Крым Михаил Шеремет.

"Беспилотные летательные аппараты (НАТО) в акватории Черного моря нужно расценивать как целенаправленную провокацию, представляющую собой растущую многогранную угрозу гражданской и военной инфраструктуре, объектам и мирным людям", - заявил Шеремет.

По его словам, эти беспилотники являются, с военной точки зрения, "законной целью для их уничтожения и нейтрализации Вооруженными силами РФ, чтобы обезопасить российских граждан".

Министерство обороны РФ регулярно сообщает об уничтожении над Крымским полуостровом, Краснодарским краем беспилотников ВСУ и ракет иностранного производства, наводку которых в воздушном пространстве над Черным морем осуществляют разведывательные дроны стран НАТО.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 17 мая 2024 года средства ПВО за ночь перехватили над российскими регионами более 100 украинских беспилотников, подавляющее большинство из них - над Краснодарским краем и Крымом. В результате атаки произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, также обломки повредили подстанцию в Севастополе.