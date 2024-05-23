СМИ: Швеция усилила оборону острова Готланд из-за страха перед РФ

RND: шведы усилили оборону острова Готланд, опасаясь его "захвата" со стороны РФ

МОСКВА, 22 мая/ Радио Sputnik. Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из-за опасения "возможного захвата со стороны России", заявил главнокомандующий Вооруженными силами королевства Микаэль Бюден.

Он отметил, что раньше Стокгольм сокращал военное присутствие на Готланде до такой степени, что там пребывал только один отряд добровольческого ополчения.

"Те мирные времена прошли. <...> Кто контролирует Готланд, тот контролирует Балтийское море. На данный момент это мы", – сказал он в интервью изданию RND.

Бюден подчеркнул, что Стокгольм обеспечивает постоянную безопасность на Готланде и может использовать его как для обороны, так и для наступательных операций. Цель Швеции – сохранить открытый морской путь, контролировать обстановку в регионе и обеспечивать безопасность НАТО, добавляет URA.ru.

Радио Sputnik сообщало, что МИД Финляндии отреагировал на возможное изменение границ РФ.