Войти
РИА Новости

СМИ: Швеция усилила оборону острова Готланд из-за страха перед РФ

363
0
0
Остров Готланд в Балтийском море. Архивное фото
Остров Готланд в Балтийском море. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS

RND: шведы усилили оборону острова Готланд, опасаясь его "захвата" со стороны РФ

МОСКВА, 22 мая/ Радио Sputnik. Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из-за опасения "возможного захвата со стороны России", заявил главнокомандующий Вооруженными силами королевства Микаэль Бюден.

Он отметил, что раньше Стокгольм сокращал военное присутствие на Готланде до такой степени, что там пребывал только один отряд добровольческого ополчения.

"Те мирные времена прошли. <...> Кто контролирует Готланд, тот контролирует Балтийское море. На данный момент это мы", – сказал он в интервью изданию RND.

Бюден подчеркнул, что Стокгольм обеспечивает постоянную безопасность на Готланде и может использовать его как для обороны, так и для наступательных операций. Цель Швеции – сохранить открытый морской путь, контролировать обстановку в регионе и обеспечивать безопасность НАТО, добавляет URA.ru.

Радио Sputnik сообщало, что МИД Финляндии отреагировал на возможное изменение границ РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Похожие новости
25.03.2008
В 2007 году Норвегия увеличила объем экспорта вооружений на 18 проц.
05.12.2007
Франция дополнительно заказала 12 вертолетов NH-90 TTH с опционом на 56 единиц
27.09.2007
Северяне размышляют о российской угрозе
13.09.2007
"Еврокоптер" стремится утвердиться на рынке стран Центральной и Восточной Европы
29.06.2007
Второй в Европе
22.06.2007
НАТО приобретет у Boeing три самолета военно-транспортной авиации
30.05.2007
"Гриппен" уходит в небо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 09:17
  • 1524
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 06:06
  • 0
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 04:57
  • 1285
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 03:46
  • 1
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину
  • 23.05 01:30
  • 0
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 22.05 21:26
  • 5
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 20:19
  • 2
Для Черноморского флота разрабатывают тепловизионный комплекс для борьбы с надводными дронами
  • 22.05 19:38
  • 0
Еще раз о роли танков на поле боя - в связи с новациями в российском танкостроении
  • 22.05 18:28
  • 0
О необходимости для России создания ПТРК 3-го поколения.
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)