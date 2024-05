TNI: ЗРК С-500 уничтожит самое сложное западное оружие ВСУ

Новый ЗРК С-500 "Прометей" позволит России выиграть войну против НАТО, пишет TNI. Эта система предназначена для поражения не только самолетов пятого поколения, но и низкоорбитальных спутников. Первая партия ЗРК будет поставлена в войска уже в этом году.

Майя Карлин (Maya Carlin)

С-500 “Прометей”: передовая система ПВО для современной войны

Кремль надеется, что передовые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) поставят заслон западному оружию, которое Киев получает для укрепления обороны. Москва будет широко опираться на свою зенитно-ракетную систему С-500 “Прометей”, которую уже рекламирует как “убийцу пятого поколения”. Истинные же возможности системы остаются предметом споров.

В прошлом месяце уже бывший министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские вооруженные силы получат первую партию “Прометеев” уже в этом году. По словам Шойгу, оружие будет поставляться в двух вариантах: как ЗРК большой дальности и как комплексы противоракетной обороны. Поскольку украинские силы вскоре начнут использовать американские F-16 Fighting Falcon (“Боевой сокол”), Кремль рассчитывает, что хваленая зенитно-ракетная система поможет в борьбе с истребителями четвертого поколения.

Знакомьтесь: С-500

Разработкой и производством ЗРК С-500 занимается концерн “Алмаз-Антей”. В годы холодной войны Советы использовали для защиты от бомбардировщиков противника высотный зенитно-ракетный комплекс С-200 “Ангара”. “Ангара” вступила в строй в середине 1960-х годов, заменив еще одну отечественную разработку — Б-25 “Беркут”.

Едва запустив в эксплуатацию “Ангару”, Советы начали разработку еще более совершенного преемника: предполагалось, что С-300 будет противостоять перспективным угрозам, таким как новые западные истребители четвертого поколения. За ЗРК С-300 последовал С-400.

И вот мы подошли к С-500 “Прометей”, который предназначен для поражения не только самолетов пятого поколения, но и низкоорбитальных спутников. Как и многие российские вооружения, комплекс С-500 столкнулся с рядом задержек. Москва объявила о завершении этапа разработки еще в 2011 году, однако серийное производство ЗРК несколько раз переносилось — последний раз на 2025 год.

Испытания С-500

В 2018 году Россия сообщила, в ходе испытаний С-500 был установлен рекорд дальности поражения для ЗРК. По данным государственных СМИ, С-500 способна поражать цели на расстоянии до 500 километров.

Год спустя Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых якобы запечатлен успешный запуск новой системы противоракетной обороны — предположительно это был С-500 “Прометей”.

Как только С-500 встанет на дежурство, Москва, скорее всего, наладит экспорт как в Анкару, так и в Пекин. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что Турция намерена производить С-500 совместно с Россией.

Подробнее о характеристиках и возможностях

Как сообщает Центр стратегических и международных исследований, С-500 может стрелять дальнобойными ракетами 40Н6М дальностью до 400 километров и перехватчиками 77Н6 дальностью до 600 километров.

“Система включает четыре радиолокационные машины на батарею, включая РЛС разведки и целеуказания S-диапазона 91Н6Е(М), всевысотный обнаружитель С-диапазона 96Л6-ЦП и многорежимные РЛС подсвета и наведения 76Т6 и 77Т6, — пишет Центр стратегических и международных исследований. — Сообщается, что этот радиолокационный комплекс позволяет С-500 обнаруживать баллистические и воздушные цели на дальностях до 2 000 и 800 км соответственно”.

Москва утверждает, что ее новая система “Прометей” — единственное оружие, способное перехватывать ее гиперзвуковые ракеты “Кинжал”. Х-47М2 “Кинжал” имеет расчетную дальность полета порядка 500 километров и заявленную максимальную скорость 10 Махов. “Кинжал” встречается как в обычном, так и в ядерном исполнении и считается одним из самых грозных видов вооружений в арсенале Москвы.

Благодаря заявленной способности С-500 обнаруживать и перехватывать воздушные цели на расстоянии до 600 км она может нейтрализовать приближающиеся угрозы задолго до того, как они достигнут военных объектов и других узлов ключевой инфраструктуры. Как отмечается в журнале Army Recognition: “Более того, в системе С-500 “Прометей” объединены передовые радиолокационные технологии и возможности управления огнем, что обеспечивает беспрепятственное обнаружение, отслеживание и поражение нескольких целей одновременно, включая самолеты-невидимки и ракеты-невидимки с использованием технологий малозаметности”.

Если российская спецоперация на Украине затянется до 2025 года, то включение системы С-500 “Прометей” в арсенал Москвы может изменить ход конфликта и обеспечить России заметное преимущество. Если смертоносные ЗРК будут работать так, как хвастает Кремль, то даже самые сложные системы вооружений Киева окажутся в беде.

Майя Карлин — обозреватель по вопросам национальной безопасности в журнале The National Interest, аналитик Центра политики безопасности, бывший научный сотрудник Университета имени Рейхмана в Израиле. Помимо The National Interest публиковалась в The Jerusalem Post, и Times of Israel