«У Киева ПВО лучше»: Генерал заявил об отсутствии у Британии шансов отразить ракетную атаку России в случае конфликта

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В случае начала военного конфликта Великобритании будет нечем прикрыть свое воздушное пространство, даже украинская система ПВО намного лучше британской. С таким заявлением выступил генерал британской армии в отставке Ричард Бэрронс.

По мнению генерала, Россия способна нанести по Соединенному королевству удар теми же ракетами, которые использует в конфликте с Украиной. Но если Киев еще как-то от них может защититься, то Лондону это сделать просто нечем, ни противовоздушной, ни противоракетной системы у Великобритании нет. А ракеты у России есть. Таким заявлением отставной генерал прокомментировал вопрос о возможности отражения атаки российских ракет.

У Великобритании пока нет той противовоздушной и противоракетной обороны, которая есть у Украины. Нам она была не нужна. Ракеты, падающие на Киев, могут упасть и на Лондон. А ПВО Киева намного лучше.

— заявил Бэрронс, добавив, что даже устаревшим российским ракетам понадобиться всего полтора часа, чтобы добраться до Великобритании, а новейшим и того меньше. А атаковать Россия будет несколькими волнами по 60–90 ракет. Так что лучше подыскать убежище заранее.

По мнению генерала, чем быстрее британское правительство осознает необходимость появления собственной системы ПВО, тем раньше она появится, так как на ее создание уйдут годы и миллиарды фунтов стерлингов. Ранее правительство уже отвергло предложение создать систему ПВО по аналогии с израильским «Железным куполом», посчитав ее слишком дорогой и неспособной прикрыть всю территорию Соединенного королевства.