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ЦАМТО

ВВС Индонезии приняли восьмой модернизированный истребитель F-16 "Файтинг Фалкон"

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Истребитель F-16A/B Block 20
Истребитель F-16A/B Block 20.
Источник изображения: www.flightglobal.com

ЦАМТО, 22 мая. ВВС Индонезии приняли восьмой прошедший модернизацию в середине срока эксплуатации истребитель F-16A/B "Файтинг Фалкон".

Как сообщается в пресс-релизе авиабазы "Исвахьюди" ВВС Индонезии, самолет с серийным номером TS-1611 был принят 20 мая и стал восьмым истребителем F-16A/B в рамках программы модернизации eMLU (Enhanced Mid-Life Update).

Индонезийская программа модернизации в середине срока эксплуатации eMLU Falcon STAR (Structural Augmentation Roadmap) сочетает в себе схему "Иностранные военные продажи" (FMS) с правительством Соединенных Штатов и прямые коммерческие продажи (DCS) с компанией Lockheed Martin. Проект реализуется военнослужащими ВВС при содействии государственной PT Dirgantara Indonesia (PTDI) под надзором Lockheed Martin. Работы проводятся на базе 042-й инженерной эскадрильи на базе "Исвахьюди" (Восточная Ява).

Самолет F-16A (серийный номер TS-1611) стал восьмым индонезийским F-16, который прошел усовершенствования в рамках программы Falcon STAR и программы модернизации в средине срока эксплуатации. Первый модернизированный самолет (TS-1610) прошел летные испытания в феврале 2020 года, второй (TS-1601) – в июле 2020 года, третий (TS-1602) – в апреле 2021 года, четвертый (TS-1605) – в сентябре 2021 года, пятый (TS-1609) – в мае 2022 года, шестой (TS-1606) – в июне 2022 года, седьмой, (TS-1612), – в декабре 2023 года. Всего будет модернизировано 10 истребителей F-16A/B 3-ей авиационной эскадрильи ВВС Индонезии. На данный момент работы проводятся еще на двух самолетах (TS-1603 и TS-1608).

В рамках программы модернизации предусмотрено усовершенствование конструктивных элементов самолета, авионики и системы вооружения, а летный ресурс продлевается на 8000 летных часов. По данным Министерства национального развития и планирования, бюджет модернизации одного F-16A/B составляет 10-12 млн. долл.

Как уже сообщал ЦАМТО, 12 истребителей F-16A/B Блок.15 OCU ВВС Индонезии получили в рамках Проекта "Пис Бима Сена I" (Peace Bima Sena I) в 1986-1989 гг. Они входили в состав 16-й истребительной эскадрильи, размещенной на авиабазе "Роесмин Нурьядин" (Пеканбару). В 2016 году было решено провести модернизацию истребителей F-16A/B на авиабазе "Исвахьюди", где они впоследствии и останутся. Поэтапно с 2016 по 2018 гг. 16-я эскадрилья получила закупленные в США в рамках проекта "Пис Бима Сена II" самолеты F-16C/D Блок.52ID (всего 24 ед.).

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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