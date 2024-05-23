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Elbit Systems поставит Минобороны Израиля боеприпасы на сумму 760 млн. долларов

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Барражирующие боеприпасы Elbit Systems SkyStriker
Барражирующие боеприпасы Elbit Systems SkyStriker.
Источник изображения: пресс-служба президента Азербайджана

ЦАМТО, 22 мая. Израильская компания Elbit Systems сообщила 21 мая о заключении несколько контрактов на общую сумму около 760 млн. долл., предусматривающих поставку боеприпасов Минобороны Израиля.

Сообщение дополняет поданный 28 марта 2024 года годовой отчет по форме 20-F за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. Контракты будут выполняться в течение двух лет. Elbit Systems не раскрывает типы и количество заказанных боеприпасов.

Как ранее сообщала компания, с начала военной операции "Железные мечи" в Секторе газа компания Elbit Systems столкнулась с существенным увеличением спроса на ее продукты и решения со стороны Министерства обороны Израиля по сравнению со спросом до начала боевых действий. В условиях труднопредсказуемого развития дальнейших событий, повышенный спрос МО Израиля на продукцию компании может сохраниться и привести к появлению дополнительных заказов.

Портфель предложений Elbit Systems включает различные типы авиационных, артиллерийских, минометных, танковых, барражирующих и реактивных боеприпасов.

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Страны
Израиль
Компании
Elbit Systems
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