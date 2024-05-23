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Интерфакс-АВН

МИД РФ назвал вбросом заявление о выводе в космос противоспутникового аппарата

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Министерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ.
Источник изображения: Министерство иностранных дел РФФото с сайта МИД РФ

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Заявления Пентагона о том, что Россия вывела на околоземную орбиту противоспутниковый аппарат - это информационный вброс, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе, и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, это тоже не новость", - сказал он журналистам в Москве.

Он подчеркнул, что Москва "всегда последовательно выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств".

"И не случайно Россия с целым рядом других государств двигает дальше инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе. Поэтому американцы могут говорить все, что угодно, наша политика от этого не меняется", - сказал Рябков.

Он продолжил: "Если они реально заинтересованы были бы в том, чтобы безопасность, в том числе, космической деятельности укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к серии российских предложений в этой области и прежде всего к нашему предложению разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США полагают, что Россия 16 мая вывела на орбиту противоспутниковый аппарат, и он находится на той же орбите, что и американский спутник.

"Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, как мы считаем, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - сказал он. При этом он указал, что Россия разместила свой спутник на той же орбите, что и правительственный спутник США.

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Страны
Россия
США
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