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ТАСС

В России определили оператора орбитальных группировок связи проекта "Сфера"

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Макет космического аппарата "Гонец"
Макет космического аппарата "Гонец".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Баранов

Ими будет управлять компания "Спутниковая система "Гонец"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Компания "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) будет управлять орбитальными группировками связи в интересах федерального проекта "Сфера". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Орбитальными группировками связи в интересах федерального проекта "Сфера" по решению Госкорпорации "Роскосмос" будет управлять компания "Спутниковая система "Гонец", - сообщили в госкорпорации.

Космические аппараты для систем "Скиф", "Экспресс-РВ" и "Марафон-IoT" создаются компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева (входит в Роскосмос). "Оператор намерен объединить наземную инфраструктуру, включая абонентские устройства, этих спутниковых группировок. Это позволит эффективнее использовать услуги, предоставляемые космическими аппаратами, которым предстоит работать на разных орбитах", - рассказали в Роскосмосе.

Система "Скиф" на базе 12 спутников предназначена для предоставления широкополосного доступа в Интернет со средней орбиты высотой 8 070 км. Группировка из четырех космических аппаратов "Экспресс-РВ" обеспечит услуги круглосуточной фиксированной и подвижной связи, включая широкополосный доступ в Интернет с высокоэллиптической орбиты (40 тыс. км). Многоспутниковая система "Марафон-IoT" на основе 264 малых спутников позволит развить Интернет вещей с низкой орбиты высотой 750 км.

Федеральный проект "Сфера" включает орбитальные группировки космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
ИТ
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