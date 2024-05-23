В Киеве признали, что у ВСУ нет шанса на прорыв

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко также назвал "абсолютно несправедливым" запрет на использование Украиной полученного от США оружия для нанесения ударов по территории РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко признал, что у вооруженных сил страны нет шансов на прорыв на поле боя в 2024 году.

В интервью газете Financial Times он сказал, что шансы невелики. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока еще сражаются, а главная задача - "склонить чашу весов".

Литвиненко также назвал "абсолютно несправедливым" запрет на использование Киевом полученного от США оружия для нанесения ударов по территории РФ. По его словам, для Украины "было бы полезно", если бы Вашингтон снял это ограничение.

Как правило, в Киеве с трудом признают провалы и тяжелое положение на поле боя. Так, украинские власти долгое время не признавали провал контрнаступления, которое украинская армия пыталась провести с июня 2023 года. Затем в ВСУ собирались провести новые контрударные действия в 2024 году. Однако в настоящее время военное и политическое руководство говорит о сложной для ВСУ ситуации, в частности, в Харьковской области.

При этом украинский политолог Дмитрий Корнейчук еще в январе отмечал, что начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов резко сменил риторику о способности украинской армии противостоять РФ. По мнению эксперта, начальник ГУР, ранее убеждавший в возможности ВСУ быстро добиться результатов в наступлении и даже зайти в Крым, начал постепенно готовить украинское общество к заморозке конфликта.