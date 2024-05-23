К импортозамещению САПР для судостроения привлекли нового разработчика

К разработке судостроительной системы автоматизированного проектирования (САПР) тяжелого класса привлечена компания "СиСофт". Об этом сообщил генеральный директор ОСК Андрей Пучков в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Как рассказал Андрей Пучков, для создания цифровой модели или ее конвертации из иностранного программного обеспечения (ПО) используется программный продукт Model Studio CS от "СиСофт". При этом наработки других российских разработчиков, касающиеся отдельных инженерных этапов проектирования, не потеряны.

САПР "СиСофт" ОСК

Завершение проекта по созданию отечественной тяжелой САПР запланировано на ноябрь 2026 года. При этом, с учетом текущей ситуации, срок может сдвинуться вправо, допустил Андрей Пучков.

Как напоминает Sudostroenie.info, ранее в разработке специализированной САПР тяжелого класса для судостроительной отрасли участвовала компания "Аскон".