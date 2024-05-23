Применяемые в СВО ударные FPV-дроны «Пиранья» получили защиту от систем РЭБ противника

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Российские разработчики модернизировали ульяновский FPV-дрон «Пиранья», оснастив его новой мультичастотной системой связи, позволяющей работать в условиях применения противником систем РЭБ. Обновленные дроны уже поступили в зону СВО и успешно используются российскими военными. Об этом сообщили в КБ «Пиранья».

Обычно FPV-дроны работают на одной или двух частотах, которые могут легко глушиться противником с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Модернизированные «Пираньи» получили новую систему связи, которая не глушится. Это позволяет применять беспилотники в тех районах, где ранее этого сделать не получалось. В итоге с помощью обновленных дронов было уничтожено несколько единиц техники врага.

Обратите внимание, что на некоторых видео картинка кристально чистая, а на других рябит. Но рябит — не значит плохо. У бойцов там вообще ни один аппарат не летал. Мы недавно поставили им дроны на наших уникальных частотах, которые средствами радиоэлектронной борьбы не глушатся. Вот они первый запустили, и сразу же в цель. Поэтому такая картинка, даже рябящая, — это отлично.

- приводят «Известия» слова представителя СКБ «Пиранья».

FPV-дроны «Пиранья» производятся Симбирским конструкторским бюро. На сегодняшний день существует уже целая линейка таких дронов с полезной нагрузкой от 2,5 до 8 кг, а также с возможностью применения в ночное время суток. «Пираньи» предназначены для поражения живой силы и бронетехники противника, в том числе тяжелой. Бойцы на передовой часто используют данные дроны для ударов по позициям ВСУ.