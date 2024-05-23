Швеция выделит $7,02 млрд на трехлетнюю военную поддержку Украины

В результате военная и гражданская помощь Киеву со стороны страны достигнет $9,35 млрд

СТОКГОЛЬМ, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Швеции и поддерживающая его партия "Шведские демократы" (ШД) достигли соглашения по формированию трехлетней программы военной поддержки Украины на 2024-2026 годы на сумму 75 млрд крон - по 25 млрд крон в год ($7,02 и 2,24 млрд соответственно). Об этом сообщает правительственная канцелярия.

"Чтобы усилить шведскую поддержку Украины, <...> правительство и "Шведские демократы" согласились определить рамки военной поддержки Украины на 2024-2026 годы. Швеция увеличит помощь, ее объем составит 75 млрд крон в виде военной поддержки на 2024-2026 годы, 25 млрд крон в год", - отмечено в сообщении.

В результате военная и гражданская помощь Украине со стороны Швеции достигнет 100 млрд крон ($9,35 млрд). В области обороны это могут быть передача военного оборудования, финансовые взносы и средства для закупки техники, поясняет кабинет.

Правительство особо отмечает, что "перевооружение внутри страны должно проходить одновременно с продолжающейся поддержкой Украины". Поэтому правительство и ШД согласны в том, что помощь Киеву не должна "подорвать наращивание обороноспособности Швеции" или помешать проведению "других необходимых реформ".