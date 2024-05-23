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Военное обозрение

«Для изучения будущего театра боевых действий»: США перебросили группу стратегических бомбардировщиков B-52H в Европу

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Источник изображения: topwar.ru

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, самолеты прибыли на территорию Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе очередного брифинга.

Четыре американских стратега B-52H переброшены на авиабазу Фэрфорд в английском графстве Глостершир, являющуюся передовой базой для размещения американских бомбардировщиков в Европе. Основной задачей стратегических бомбардировщиков будет отработка совместных действий с союзниками по нанесению ударов на европейском театре военных действий. Ну и, конечно же, демонстрация приверженности США альянсу с европейскими союзниками.

Четыре B-52 Stratofortress ВВС США приступили к плановому развертыванию бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США на этой неделе

— заявил генерал.

Сроки нахождения американских стратегов в Европе не называются, предполагается, что всё ограничится парой недель, в течение которых экипажи B-52H отработают маневры рядом с российской границей в районе Калининградской области и Крыма, что уже было неоднократно. Свои цели американцы и не скрывают, как заявил один из офицеров ВВС США, в Европе экипажи B-52H знакомятся с будущим театром боевых действий.

Авиабаза Фэрфорд в Великобритании используется США как передовая база для размещения своих бомбардировщиков в Европе. Именно с этой авиабазы взлетали B-52, бомбившие Югославию и Ирак.

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Страны
Великобритания
Ирак
США
Югославия
Продукция
B-52
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