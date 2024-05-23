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ЦАМТО

ВВС Филиппин приняли на вооружение последнюю пару вертолетов T-129B ATAK

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Источник изображения: Фото: Philippine Air Force

ЦАМТО, 22 мая. Командование ВВС Филиппин официально приняло на вооружение последнюю партию из двух вертолетов T-129B ATAK производства турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI).

15-е ударное авиакрыло ВВС Филиппин 19 мая сообщило, что получило два вертолета с бортовыми номерами 1505 и 1506 в ходе церемонии, состоявшейся на авиабазе "им. майора Данило Атьенза" в Сангли-Пойнт (Кавите-Сити, провинция Кавите).

Как сообщал ЦАМТО, приобретение ударных вертолетов реализовано в рамках второго этапа ("Второй Горизонт" / Second Horizon) "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP).

В конце 2018 года по итогам конкурса ВС Филиппин выбрали в качестве предпочтительного претендента на поставку ударных вертолетов предложившую T-129 ATAK турецкую компанию Turkish Aerospace Industries (TAI). Стоимость 6 вертолетов составила 275 млн. долл. (около 13,727 млрд. филип. песо). Контракт на поставку был подписан в июле 2020 года. Соглашение также включало комплексную логистическую поддержку техники и обучение личного состава. Предполагалось, что поставки начнутся к концу 2021 года, но продажа была заморожена из-за санкций, наложенных США на Турцию. В мае 2021 года Вашингтон все же предоставил разрешение на продажу двигателей Турции для "филиппинских" вертолетов.

Первую пару T-129 ВВС Филиппин получили в марте 2022 года. Вторая пара была принята на вооружение в декабре 2022 года. Третья пара T-129B была доставлена самолетом ВТА A-400M ВВС Турции 30 ноября 2023 года.

Предполагается, что T-129B будут применяться для ведения разведки, территориальной обороны, нанесения ударов и поддержки боевых действий против террористических формирований в жарких и высокогорных условиях, как днем, так и ночью.

Разработанный TAI совместно с итальянской AgustaWestland T-129 ATAK представляет собой двухдвигательный ударный вертолет с тандемным размещением экипажа. Он оснащен двумя двигателями LHTEC-CTS800-4A мощностью 1373 л.с. каждый, максимальная скорость – 281 км/ч, продолжительность полета – до 3 часов. Т-129 оснащен 20-мм трехствольной пушкой с боекомплектом 500 боеприпасов, может нести до 76 ед. 70-мм неуправляемых авиационных ракет, до 8 ед. 160-мм противотанковых ракет UMTAS, до 16 ед. 70-мм УР CIRIT, до 8 УР "Стингер" класса "воздух-воздух".

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