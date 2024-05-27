БПЛА турецкого производства: экосистема и опыт боевого применения.

Буквально в течение 2020 года Турция и её союзники в Сирии, Ливии и на Кавказе продемонстрировали возросшие возможности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства. Зарубежные СМИ особенно подчеркивали их способность поражать средства ПВО российского происхождения. Успехи турецких беспилотников не только заставила говорить о новом этапе в развитии военного дела, но и придали значимый экспортный импульс оборонной промышленности Турции.

По утверждению ряда источников, Анкара успешно сформировала национальную производственно-сбытовую цепочку беспилотных авиационных систем (БАС), положив конец своей зависимости от иностранных, преимущественно западных, поставщиков. Последнее является приоритетом современной турецкой политики в свете развивающегося кризиса в отношениях с США и Евросоюзом.

Хотя первые проекты турецких беспилотников относятся к рубежу конца 80-х начала 90-х годов, «Дорожная карта турецкого производства БПЛА», разработанная Управление оборонной промышленности Турции (сегодня SSB, ранее SSM) для удовлетворения потребностей Вооруженных сил, жандармерии, полиции и Национальной разведывательной организации (MIT), появилась только в 2012 году. Новый толчок турецкие БАС получили после неудавшейся попытки свержения действующего президента страны Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА в 2016 году.

По мнению Эмре КАЛИСКАНА (Emre Caliskan), аналитика лондонской международной консалтинговой компании IHS Markit, масштабные чистки, последовавшие за путчем, опустошили ряды турецких ВВС. Сокращение числа обученных пилотов боевой авиации сказалось на боевых возможностях этого вида ВС. С учетом того, что, например, подготовка пилота для F-16 занимает до 4 лет, а оператора БПЛА до 9 месяцев, Анкара пыталась компенсировать недостаток возможностей пилотируемой авиации с помощью БАС. Разработке БПЛА был отдан наивысший приоритет, с конечной целью обрести независимость от зарубежных стран и успешно заявить о себе на мировых рынках. Этот стратегический сдвиг «позволил Турции, даже в качестве средней державы, бросить вызов интересам ведущих военных стран», – считает Э.Калискан.

БПЛА турецкого производства: становление и подъем отрасли

Согласно открытым источникам, о возможности и целесообразности применения беспилотных авиационных платформ в оперативных целях отдельные представители военного командования и сил безопасности Турции задумывались уже в ходе конфликта с отрядами Рабочей партией Курдистана (РПК) в Восточной Анатолии. Хотя боестолкновения с РПК продолжаются с 1984 года, а преимущества дронов для ведения разведки, контроля территории и проведения поиска и спасения казались очевидными, ВС Турции начали использовать БПЛА только в 1989 году.

Первой моделью стал дрон-мишень Banshee производства компании Meggitt Defence Systems (Великобритания). Позднее, в 1993 году Берлин передал Анкаре 5 БПЛА CL89 производства канадской фирмы Canadair (ныне часть корпорации Bombardier). Однако, из-за логистических проблем и аварий поставки этих моделей были прекращены. Турция заменила их американскими разведывательными БПЛА GNAT-750. Систему приняли на вооружение в 1994 году. В результате ВС Турции стали второй, после США, армией НАТО, использующей средневысотные разведывательные БАС продолжительного патрулирования, или БПЛА класса MALE (Medium Altitude Long Endurance). Тем не менее, в тот период командование турецкой армии воспринимало БПЛА, как продолжение артиллерийских систем, и до 1997 года аппараты GNAT-750 использовались только для артиллерийской разведки в окрестностях Чорлу (Çorlu).

Разведывательный БПЛА GNAT-750

В мае 1997 года отряд БПЛА GNAT-750 в составе 6 летательных аппаратов и одной наземной станции управления (НСУ) был развернут на авиабазе Батман (Batman) и принял активное участие в операциях по обеспечению внутренней безопасности. Успешные итоги применения БПЛА привели к тому, что через год, в мае 1998 года, отряд усилили. Для этого Турция закупила и в том же году получила еще два улучшенных аппарата I-GNAT и две НСУ.

Одновременно, для организации собственных производственных мощностей, Анкара начала поощрять местный оружейный сектор к участию в процессе производства БПЛА. В период до 2008 года турецкая авиационная промышленность представила различные прототипы беспилотников, такие как: Keklik (1996), Martı (2003), Gözcü (2007), Öncü (2008).

Однако, турецкие достижения того периода не отвечали потребностям Вооруженных сил. Для их покрытия принимается решение на закупку БПЛА в Израиле. Соответствующий контракт стоимостью 183 млн. долл. США на поставку 10 БПЛА «Херон» (Heron) Анкара подписала в 2008 году. Наиболее важным фактором, сыгравшим в пользу израильской продукции вместо американского «Предатор» (Predator), стало согласие Иерусалима установить на платформу комплекс оптико-электронной разведки и наблюдения Aselfir300T производства турецкой компании Aselsan.

БПЛА Heron

По утверждению турецких источников, несмотря на сделку, возможности «Херон» по-прежнему не соответствовали всем запросам ВС Турции. В процессе эксплуатации три дрона разбились, а у остальных возникли проблемы с логистикой. Кроме того, дипломатическая напряженность между двумя странами снизила израильскую активность в предложении решений для Турции. Трения между Иерусалимом и Анкарой убедили турецкие власти отказаться от услуг израильских производителей БПЛА и обратиться к возможностям отечественной промышленности.

Сегодня турецкая индустрия БАС развилась в достаточно разветвленную сеть, включающую как непосредственно разработчиков и производителей беспилотных платформ, так и поставщиков ключевых элементов, бортового оборудования, систем вооружения и управления. Согласно некоторым экспертам, за короткий период Турция превратилась в «сверхдержаву дронов». По другим же оценкам, подлинное состояние отрасли далеко от восторженных публикаций в СМИ.

Современная экосистема БПЛА турецкого производства

Производство двигателей для БПЛА

Ведущую роль в этом секторе играет Turkish Engine Industries (TEI) – основанное в 1985 году совместное предприятие Turkish Aerospace Industries (TAI) и американской General Electric (GE). Несмотря на текущие политические и экономические препятствия, компания продолжает свою деятельность и добилась определенных успехов.

Следует отметить, что турецкие БАС приводятся в действие, главным образом, импортными двигателями. Так, широко разрекламированные БПЛА «Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2) оснащены австрийскими двигателями Rotax. Однако, после применения этих беспилотников в боевых действиях в Нагорном Карабахе владелец Rotax канадская компания Bombardier Recreational Products объявила о прекращении поставок двигателей в Турцию для установки на БПЛА. Это лишний раз проиллюстрировало сложности экспорта турецкой продукции с зарубежными комплектующими, и вынудило Анкару искать возможную замену.

В качестве перспективной модели для использования на беспилотных платформах приводится двигатель TEI-PD170. Заказ на его разработку SSM разместило в декабре 2012 года. Первое испытание силовой установки успешно завершилось в декабре 2018 года. Двигатель представляет собой турбодизель объёмом 2,1 л с выходной мощностью 172 (± 2) л.с. По данным производителя, в зависимости от высоты полета агрегат развивает следующую мощность:

Характеристика двигателя TEI-PD170. Источник: invoen.ru

Сообщается, что установка PD-170 на БПЛА типа «Анка» (ANKA-S) в комбинации с внесенными изменениями в конструкцию позволила значительно улучшить летно-технические характеристики дрона. Очередные стендовые испытания двигателя прошли в начале осени 2020 года. По их результатам в октябре 2020 было заявлено об установке PD-170 на следующую модификацию «Байрактара».

Двигатели TEI-PD170 производства TEI

Одновременно, TEI ведет разработку более мощного поршневого двигателя, получившего индекс PD-220ST с выходной мощностью 220 (± 2) л.с. В зависимости от высоты этот показатель изменяется в следующим пределах:

Характеристика двигателя PD-220ST. Источник: invoen.ru

Двигатели PD-170 и PD-220ST от TEI используются для вращения толкающих винтов БПЛА «Анка» и тяговых винтов БПЛА «Аксунгур» (AKSUNGUR). В то же время, после 6 000 часов испытаний в серийное производство запущена система управления двигателем FEDEC, также разработанная компанией TEI. 23 ноября 2019 года TEI поставила заказчику 40 двигателей PD-170. Серия TEI-PD является собственностью SSB и может интегрироваться на отечественные БПЛА или отправляться ​​на экспорт. Заявлено, например, о возможной установке PD-220ST на разработанный компанией Baykar Makina новый тяжелый двухмоторный БПЛА «Акинчи» (Akinci). Пока же два построенных прототипа «Акинчи» оснащены турбовинтовыми двигателями АИ-450С производства совместного украино-турецкого предприятия Black Sea Shield. Двигатель развивает мощность в интервале от 450 до 750 л.с. Его закупка в рамках проекта «Акинчи» продолжается.

Другим направлением деятельности инженеров TEI являются силовые установки для будущих реактивных БПЛА. Недавно компанией представлен турбореактивный двигатель TJ300 с тягой 1,3 кН. Изделие, прежде всего, предназначено для использования в крылатых ракетах, но может устанавливаться и на БПЛА. Ранее, в 2011 году TEI в сотрудничестве с Советом по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBITAK) запустили производство турбореактивного двигателя TJ90 и с июня 2013 года интегрировали его в дроны-мишени.

Ожидается, что в перспективе турецкие БПЛА будут оснащаться турбовальными и реактивными двигателями национального производства с очень высокими характеристиками. Пока же, несмотря на серьезные усилия и значительное финансирование, ни один из разработанных в Турции двигателей для БПЛА (включая самый простой поршневой PD-170) так и не доведен до серийного производства. Очевидно, что создание подобной продукции – весьма нетривиальная конструкторская и промышленная задача.

Продолжение:

По материалам публикаций Jane’s International Defence Review, DefenceTurkey,EuropeanSecurity & Defence, а также ресурсовmagazin.zenith.me, dayan.org,

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