Войти
ТАСС

Запуск первого пилотируемого корабля Starliner к МКС отложили на неопределенный срок

343
0
0
Пилотируемый корабль CST-100 Starliner
Пилотируемый корабль CST-100 Starliner.
Источник изображения: © AP Photo/ John Raoux

Такое решение корпорация Boeing приняла совместно с NASA

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Корпорация Boeing сообщила, что запуск к Международной космической станции (МКС) первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner вновь отложен, в этот раз на неопределенный срок.

Как отмечает агентство Bloomberg, решение было принято совместно с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ранее сообщалось, что инженеры работают над устранением "небольшой утечки гелия, которая была обнаружена в служебном модуле" аппарата.

Запуск CST-100 Starliner корпорации Boeing с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) должен был состояться 6 мая, но его отложили уже после того, как экипаж занял свои места. Решение было принято из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. После этого запуск был перенесен сначала на 10 мая, потом на 17 мая, а затем на 25 мая.

В экипаж входят астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Они должны были пробыть на МКС неделю. После этого Starliner по плану должен был совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Ожидалось, что основная задача полета будет состоять в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
ULA
Проекты
МКС
Похожие новости
26.01.2024
Первый пилотируемый полет корабля Starliner к МКС планируется в середине апреля - NASA
09.08.2023
Starliner будет готов к пилотируемому полёту к МКС в марте следующего года - Boeing
17.04.2023
Первая регулярная миссия корабля Boeing Starliner с экипажем к МКС запланирована на лето 2024 года - NASA
25.01.2022
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
15.12.2021
Boeing планирует провести второй непилотируемый полёт корабля Starliner в мае 2022 года
23.12.2019
"Слишком поздно": Starliner не попал на МКС
24.10.2011
НАСА продолжит эксплуатацию "Союзов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 09:17
  • 1524
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 06:06
  • 0
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 04:57
  • 1285
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 03:46
  • 1
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину
  • 23.05 01:30
  • 0
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 22.05 21:26
  • 5
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 20:19
  • 2
Для Черноморского флота разрабатывают тепловизионный комплекс для борьбы с надводными дронами
  • 22.05 19:38
  • 0
Еще раз о роли танков на поле боя - в связи с новациями в российском танкостроении
  • 22.05 18:28
  • 0
О необходимости для России создания ПТРК 3-го поколения.
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)