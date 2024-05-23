Запуск первого пилотируемого корабля Starliner к МКС отложили на неопределенный срок

Такое решение корпорация Boeing приняла совместно с NASA

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Корпорация Boeing сообщила, что запуск к Международной космической станции (МКС) первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner вновь отложен, в этот раз на неопределенный срок.

Как отмечает агентство Bloomberg, решение было принято совместно с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ранее сообщалось, что инженеры работают над устранением "небольшой утечки гелия, которая была обнаружена в служебном модуле" аппарата.

Запуск CST-100 Starliner корпорации Boeing с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) должен был состояться 6 мая, но его отложили уже после того, как экипаж занял свои места. Решение было принято из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. После этого запуск был перенесен сначала на 10 мая, потом на 17 мая, а затем на 25 мая.

В экипаж входят астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Они должны были пробыть на МКС неделю. После этого Starliner по плану должен был совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Ожидалось, что основная задача полета будет состоять в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.