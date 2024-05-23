На M1A1SA Abrams ВСУ навесили советскую динамическую защиту "Контакт 1"

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Поставленные из США формированиям киевского режима основные боевые танк и M1A1SA Abrams ВСУ получили динамическую защиту "Контакт-1" разработки еще советских времен.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", почти полсотни таких блоков смонтированы на верхней и нижней лобовой детали корпуса.

В тоже время бортовые проекции танков защищены заокеанскими модулями ARAT-1 (ARAT (Abrams Reactive Armor Tiles), близкого с "Контакт-1" принципом работы против кумулятивных боеприпасов.

Не исключается, что усилена и стойкость крыши башни. Эта область является наверное наиболее уязвимой во время ударов дронами-камикадзе.

Есть предположения, что "Контакт-1", привозится на Украину из соседней Чехии, где налажен безлицензионный выпуск. Известно, что такая "реактивная броня" уже стоит на имеющихся у ВСУ Leopard 2А4, PT-91 Twardy и Leopard 1А5.