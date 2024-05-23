Войти
Вестник Мордовии

На M1A1SA Abrams ВСУ навесили советскую динамическую защиту "Контакт 1"

355
0
0

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Поставленные из США формированиям киевского режима основные боевые танк и M1A1SA Abrams ВСУ получили динамическую защиту "Контакт-1" разработки еще советских времен.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", почти полсотни таких блоков смонтированы на верхней и нижней лобовой детали корпуса.

В тоже время бортовые проекции танков защищены заокеанскими модулями ARAT-1 (ARAT (Abrams Reactive Armor Tiles), близкого с "Контакт-1" принципом работы против кумулятивных боеприпасов.

Не исключается, что усилена и стойкость крыши башни. Эта область является наверное наиболее уязвимой во время ударов дронами-камикадзе.

Есть предположения, что "Контакт-1", привозится на Украину из соседней Чехии, где налажен безлицензионный выпуск. Известно, что такая "реактивная броня" уже стоит на имеющихся у ВСУ Leopard 2А4, PT-91 Twardy и Leopard 1А5.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
M1 Abrams
PT-91
Т-72
Похожие новости
21.08.2023
От моря мечтаний до моря амбиций
10.02.2023
Чешские танки Т-72ЕА Tomas на Украине стали ломаться, не доехав до фронта
29.03.2022
Украина попросила у НАТО танки. Вот что она может получить
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
07.08.2013
Оптимистический прогноз для «Арматы»
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 09:17
  • 1524
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 06:06
  • 0
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 04:57
  • 1285
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 03:46
  • 1
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину
  • 23.05 01:30
  • 0
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 22.05 21:26
  • 5
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 20:19
  • 2
Для Черноморского флота разрабатывают тепловизионный комплекс для борьбы с надводными дронами
  • 22.05 19:38
  • 0
Еще раз о роли танков на поле боя - в связи с новациями в российском танкостроении
  • 22.05 18:28
  • 0
О необходимости для России создания ПТРК 3-го поколения.
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)