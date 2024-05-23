Риски велики. На Украине НАТО остановилась у ядерной черты (Časopis argument, Чехия)

ČA: расширение конфликта с Украины на Европу зависит от действий НАТО

Существует риск того, что конфликт с Украины перекинется на всю Европу, пишет ČA. Это может произойти, если НАТО решится на прямое применение конвенциональных сил отдельных государств-членов против России. Такое развитие событий грозит миру ядерной войной.

Оскар Крейчи

Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо снова напомнило, что насилие никуда не делось из политика. Оно всегда присутствует как вариант, а порой заявляет о себе как ужасающий факт. Об этом важно не забывать сейчас, когда расщепление западного общества продолжается на фоне растущего хаоса в международных отношениях. Это вызывает у людей ощущение неопределенности, которое усугубляют и политики, и журналисты, как и растущая необразованность. Политики в своих кампаниях доходят до крайностей, потому что не способны уловить насущные темы и отдают все на откуп медиа-агентств. Журналисты, которых "менеджеры людских ресурсов" выбирают для работы в СМИ по очень жестким идейным критериям, гоняются за сенсациями. Эпидемия необразованности постигла не только политиков и журналистов, но и общественность.

Необразованность — это политический фактор, потому что знание — главное препятствие для разгула эмоций. Эмоции с восторгом принимают демонизированную персонификацию политических и идейных различий, драматизируют ситуацию и расчеловечивают отдельных людей и целые народы. Эмоции помогают ограничивать мысль, мешают воспринимать информацию, которая опровергла бы занятую позицию. Под влиянием эмоций веришь только тем, кто вокруг себя сжигает все мосты и разрушает памятники. Признаком преданности стала пошлость. В распространении таких эмоций активно участвуют СМИ, причем не только "конспирологические" сайты, но и общегосударственные активистские СМИ, которые создают пузыри, и в них некритически мыслящие люди с восторгом утверждают друг друга в собственных ошибках.

В этой всеобщей неразберихе может показаться, что нет причин задумываться о безответственных заявлениях министра обороны, министра иностранных дел или начальника Генерального штаба одного небольшого государства в центре Европы, ведь все это лишь малозначительные продукты своего времени. Но проблема в том, что эти государственные руководители подпитывают страх и безнадегу, провоцируют истерию и внушают населению, что война в Центральной Европе вот-вот начнется.

НАТО на Украине

Вероятность войны в Центральной Европе сегодня, прежде всего, связывают с ситуацией на украинском фронте. Война может прийти в Чехию или Словакию в момент, когда государства Североатлантического альянса отправят солдат воевать против России. Но присутствие солдат альянса на украинском фронте может при применении неядерного оружие носить разный характер и по-разному влиять на Центральную Европу. Во-первых, туда могут отправить инструкторов. Собственно, инструкторы из стран НАТО появились в украинской армии и разведке сразу после свержения президента Виктора Януковича, а после начала конфликта их количество не уменьшилось. Второй вариант — участие западных солдат в боях на Украине, но в качестве наемников и добровольцев. Они тоже уже воюют на украинском фронте, хотя в их числе выходцы не только из стран Североатлантического альянса. Согласно официальной российской информации, вторая сторона внимательно следит за этими бойцами, их подготовкой, дислокацией и применением.

Третий вариант присутствия солдат из стран Североатлантического альянса — частные военные компании, такие как американская "Академи" (ранее "Блэкуотер"). Их члены не служат в регулярной армии, но могут получать оплачиваемые заказы от министерств обороны. Так, в Афганистане погибло больше американских бойцов ЧВК, чем военнослужащих регулярной армии. ЧВК позволяют правительству снимать с себя ответственность в случае несоблюдения военного права наемниками, а также за потери в рядах этих частных армий. Кстати сказать, основатель американской компании "Блэкуотер" Эрик Принс считается одним из вероятных кандидатов на пост министра обороны Соединенных Штатов Америки в случае победы Дональда Трампа.

Четвертый вариант — отправка конвенциональных сил НАТО на Украину, то есть прямое применение наземных, воздушных, морских и других сил отдельных государств-членов НАТО. Однако речи о совместной акции Североатлантического альянса в таком случае не идет. По крайней мере формально все делалось бы по решению правительств стран, таких как Чешская Республика, Польша, Великобритания или Франция. Пятый вариант — это пик эскалации, то есть отправка сил НАТО на украинский фронт, когда сложилась бы такая ситуация, которая в российской Военной доктрине от 2014 года характеризуется как угрожающая жизненным интересам страны. А это довод для применения ядерного оружия первыми. "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", — сказано в этом документе.

Ядерное оружие. Модель первая

Применение конвенциональных сил НАТО на Украине создаст ситуацию, которую Москва может расценить как такую угрозу, что задумается о необходимости применить ядерное оружие. Поэтому о ядерном оружии говорят как об оружии сдерживания: оно вынуждает политиков и солдат сохранять самообладание, принимать осторожные решения об эскалации, в том числе когда речь идет о конвенциональных силах. Конечно, это не исключает, а даже напротив, предполагает игру в хорошего и плохого полицейского. Только уверенность в вероятности применения ядерного оружия создает в нашем мире ядерной иррациональности разумный довод его не применять. Не остается ничего, кроме как надеяться, что политики и военные, которые принимают решения о применении ядерного оружия, более разумны, чем (без)ответственные чешские руководители.

Предвестником ядерной конфронтации может стать отказ одной из ядерных держав от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Если верх возьмут эмоции плюс невежество и начнется ядерная война, она может развиваться по одному из двух основных сценариев. Первый обсуждается чаще: это тотальная война с применением стратегических вооружений уже в самом начале конфликта. Стратегические ядерные вооружения способны одним ударом уничтожить политические, военные, экономические и культурные центры противника. Как правило, утверждается, что боезаряды с такой функцией обладают мощностью не менее ста килотонн TНT и достигают нескольких мегатонн ТНТ. Ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму, обладала мощностью около 15 килотонн ТНТ. Удар стратегическими вооружениями может опираться на уверенность, что победить может только тот, кто нападет первым. Или приказ может быть отдан потому, что кто-то уверует в собственное превосходство, например, благодаря созданию глобального противоракетного щита. По некоторым предположениям, такая война продолжалась бы около 30 минут — за это время межконтинентальные баллистические ракеты долетят через Северный полюс из США в Россию или наоборот.

Реализации этого сценария мешает тот факт, что два государства, США и Россия, обладают столь большим стратегическим потенциалом, что приобрели способность другого, то есть ответного удара. Даже в случае неожиданного удара противником в полную силу в их стратегической триаде (межконтинентальные ракеты, подлодки и бомбардировщики) всегда останется достаточно сил для полного уничтожения противника. Как сообщает Федерация американских ученых, Россия располагает 1710, а США 1670 развернутыми стратегическими ядерными боеголовками. Согласно некоторым подсчетам, достаточно ста таких боеголовок, которые поразили бы экономические узлы, чтобы жизнь в данной стране потеряла бы нынешний цивилизационный уровень. Применение всех боеголовок, как предполагают, способно истребить все человечество, привести к ядерной зиме, ядерному голоду и так далее.

Ядерное оружие. Вторая модель

Эскалация, когда к тотальной ядерной войне стороны будут идти постепенно, и это вторая модель ядерной войны. В основе этой концепции — мысль о возможности ограниченного ядерного удара с локальными последствиями, то есть не по политическим и военным центрам противника, а быть может, демонстративно по какой-нибудь прокси-цели или малозначительной с военной точки зрения территории. Для начала возможно применение тактического ядерного оружия, например, на украинском фронте. Ограниченная ядерная война — распутье, где расходятся два пути. В начале первого — идея о том, что ценности, из-за которых ведется война, незначительны по сравнению с риском взаимного уничтожения. Затем может последовать переход на более низкий уровень конфронтации без ядерного оружия или переговоры и компромиссное решение. Второй путь — это дальнейшая эскалация, удары по все более ценным объектам и территориям. Причем итог такой эскалации — это тотальная ядерная война, описанная в первой модели.

В концепции ограниченной ядерной войны значительную роль играет тактическое ядерное оружие. Его могут применить прямо на фронте, то есть в области действий собственных или союзнических сил или даже на территории союзника. Как сообщается, мощность этих боеголовок варьируется в пределах от менее чем одной килотонны до 50 килотонн ТНТ. Но тактическое ядерное оружие носит сложный характер. Одна из причин, почему США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, является тот факт, что они могут дать Пентагону определенное преимущество. Их размещение в Западной Европе позволит быстро ударить по геополитическом ядру России, что придает им характер стратегического оружия. Той же характеристикой российские ракеты, размещенные на территории Российской Федерации и Белоруссии, по отношению к геополитическому ядру Соединенных Штатов Америки не обладают. Такая же неоднозначная функция и у американских управляемых термоядерных бомб, хранящихся в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Они могут выполнять как тактические, так и стратегические задачи и благодаря разрушительной силе (бомбы В61 производятся мощностью от 0,3 до 400 килотонн ТНТ), и благодаря выбранной цели. Поэтому Пентагону так важно выстроить инфраструктуру для самолетов F-35 в Чехии и Словакии.

В поисках разума

Сейчас применение солдат НАТО на Украине остается на втором уровне конвенциональной эскалационной шкалы, и поэтому непосредственное втягивание Чешской Республики и Словакии не грозит. Однако отдельные вехи на этой шкале можно перескочить. Для этого достаточно лишь нескольких решений государственных лидеров. Надежду дает то, что по лестнице эскалации можно не только взбираться вверх, но и спускаться. Это важно, поскольку серьезной проблемой становится то, что снижение уровня западных политических элит сопровождается подъемом искусственного интеллекта на пол боя. Развитие происходит прямо противоположно трем законам робототехники Айзека Азимова, и первый из них гласит, что роботу нельзя вредить людям, создавать угрозу жизни или своим бездействием допускать аналогичные последствия".

Можно считать большой удачей, что в вопросах вооруженного конфликта на Украине не слишком важно, что говорят члены чешского правительства или начальник Генерального штаба Чешской Республики. Важна позиция Вашингтона. Похоже, что инстинктивный прагматизм, когда правда то, что сейчас выгодно, толкает политиков США рыскать повсюду, где есть хотя бы призрачная видимость прибыли. Слабость или полный властный вакуум в каком-нибудь уголке мира непреодолимо манит Вашингтон. В результате это приводит к истощению. Во-первых, у Соединенных Штатов Америки огромный долг, поскольку расходы на попытки восстановить гегемонию обходятся дороже, чем прибыль от гегемонии. Истощение заметно и на уровне принятия решений, перегрузки, проистекающей из неадекватной реакции на ту или иную ситуацию. Это приводит, например, к утрате первоначально определенных приоритетов. Например, Вашингтон уже несколько десятилетий провозглашает своим главным конкурентом Китай, но при этом увяз в 20-летней войне в Афганистане и едва выбрался из нее, а теперь изматывает свои силы на Украине и в Западной Азии.

В этой неразберихе нужно постоянно повторять, что вооруженный конфликт на Украине нужно как можно скорее закончить. Бессмысленно мечтать о том, что границы 1991 года будут потеряны. Ситуация такова, что сегодня Киев выбирает между плохим решением и очень плохим, и хуже всего в таком положении продолжать убивать друг друга. Если кто-то из украинских политиков стоит препятствием на пути к миру, он должен просто уйти. Дело тут уже не в сохранении престижа — идет военный конфликт, который может эскалировать. Конфликт, где умирают люди.