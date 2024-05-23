В стиле РЭБ: убийц «Абрамсов» перевели в мультичастотный режим

Какие боевые машины врага уже подбиты

Созданная разработчиками FPV-дрона «Пиранья» мультичастотная система связи эффективно проявила себя в зоне СВО, выяснили «Известия». На кадрах, предоставленных редакции компанией-разработчиком, видны успешные применения дронов в условиях интенсивного противодействия средств радиоэлектронной борьбы. По мнению экспертов, внедрение мультичастотных систем связи для беспилотных летательных аппаратов жизненно необходимо ввиду активного применения противником средств РЭБ.

Неуловимый дрон

Российские бойцы начали эффективно применять БПЛА «Пиранья» с новой мультичастотной системой связи в зоне СВО. В распоряжении «Известий» появились эксклюзивные кадры их работы.

— Обратите внимание, что на некоторых видео картинка кристально чистая, а на других рябит. Но рябит — не значит плохо. У бойцов там вообще ни один аппарат не летал. Мы недавно поставили им дроны на наших уникальных частотах, которые средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не глушатся. Вот они первый запустили, и сразу же в цель. Поэтому такая картинка, даже рябящая, — это отлично, — рассказал «Известиям» руководитель по связям с общественностью СКБ «Пиранья».

Из последних достижений: с помощью «Пираньи» наши операторы БПЛА в условиях активного применения РЭБ противника уничтожили американский бронеавтомобиль с ракетной установкой, немецкий БМП «Мардер», противотанковый гранатомет СПГ-9 противника, замаскированный миномет, склад боекомплекта, а также другую технику и живую силу противника.

FPV-дрон «Пиранья» Источник изображения: Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья»

Ранее «Известия» писали, что разработчики FPV-дронов «Пиранья» создали мультичастотную систему связи, которая позволяет этим беспилотникам обходить комплексы радиоэлектронной борьбы противника. Она позволяет переключать радиоканалы прямо в полете, в зависимости от потребностей оператора.

— Эта разработка осуществлена на нестандартных частотах, что дает еще большее преимущество перед противником. То есть РЭБ не может помешать полету нашего аппарата, так как при глушении оператор изменяет частоту сигнала и продолжает выполнение своей задачи. Это действительно прорыв, — отметили тогда в компании.

На видео видно

На одном из видео «Пиранья» атакует квадроцикл ВСУ: видно, как дрон приближается к транспортному средству, на котором едут два боевика. Картинка практически идеальная — можно разглядеть камуфляжную униформу — и обрывается в последний момент, то есть при взрыве. Влияние работы комплексов РЭБ на дрон-камикадзе не ощущается или минимально.

На другом видео беспилотник «Пиранья» выслеживает легковой автомобиль ВСУ, делает разворот и атакует его.

Кадр с камеры FPV-дрона за секунду до уничтожения техники ВСУ Источник изображения: Фото: Telegram

На последних нескольких десятках метров полета картинка под воздействием РЭБ начинает рябить, но ее качество позволяет нашему оператору уверенно поразить машину противника.

На видео уничтожения джипа HMMWV с ракетной установкой видно, что украинская РЭБ воздействует на дрон на протяжении всего полета. Но это не мешает оператору уверенно держать в прицеле замаскированный в посадке автомобиль — в итоге цель была уверенно уничтожена.

Меч против щита

Борьба меча со щитом продолжается, в данном случае дрон — это меч, а щит — это РЭБ, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Такие мультичастотные системы нужны, — отметил он. — Как раз одна из главных проблем в зоне СВО, что противник систему радиоэлектронной борьбы постоянно подстраивает под наиболее распространенные частоты, используемые FPV-дронами. И, естественно, если беспилотник работает на одной, даже двух популярных частотах, он уязвим для них.

И получается, что даже если БПЛА производят в больших количества, их эффективность нивелируется по той причине, что в местах активного применения противником РЭБ БПЛА просто валятся и не выполняют своих задач.

Сборка FPV-дронов «Пиранья» Источник изображения: Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья»

Ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клим Дмитриев объяснил «Известиям», что внедрять эти системы необходимо, причем надо использовать те частотные диапазоны, в которых сейчас, в данный момент, у противника нет средств РЭБ.

— Либо использовать те частотные диапазоны, на которых противник ведет интенсивный радиообмен, — уточнил он. — Все средства радиоэлектронной борьбы имеют широкополосную помеху. Она эффективнее всего будет воздействовать на средства связи, которые находятся вблизи противника. И противнику невыгодно применять средства радиоэлектронной борьбы в тех частотных диапазонах, в которых идет интенсивный радиообмен.

По мнению эксперта, важно учитывать, чтобы канал управления имел нужную ширину диапазона, то есть спектр, и был вынесен как можно дальше от частоты, на которой работает РЭБ.

— Если противник адаптировался к этой частоте, и он знает, что на данной частоте двигаются коптеры, у него есть средства радиоэлектронной борьбы для этих частот, там широкополосные передатчики используются. Соответственно, в этом случае эффективность канала управления будет теряться. В связи с этим очень актуален вопрос о возможности перестройки частоты в режиме полета. Также при формировании канала управления для беспилотных летательных средств надо учитывать возможность дозированных мощностей. То есть в случае нахождения дрона вблизи оператора, дабы не демаскировать местоположение, мощность передатчика оператора должна быть ниже. Соответственно, чем дальше, тем выше, — подвел итог ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Юлия Леонова

Богдан Степовой