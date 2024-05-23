Китайский фарватер: как флот КНР стал конкурентом США

За десятилетия военно-морская мощь НОАК выросла многократно

Май этого года оказался богатым на события, связанные с военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая. В начале месяца начал ходовые испытания уже третий китайский авианосец «Фуцзянь». В соцсетях также распространились фотографии нового корвета. Как полагают, он будет платформой для комплексных испытаний как новых кораблестроительных технологий, так и новых систем вооружения и бортового оборудования. А кроме того, на спутниковых фотографиях Шанхайских верфей виден относительно небольшой новый корабль авианесущего типа, который, как подозревают, станет первым китайским носителем боевых беспилотных систем. Как развивались ВМС КНР последние десятилетия и в каком состоянии находятся сегодня — в материале «Известий».

Как всё начиналось

Всего 30 лет тому назад Китайский флот представлял собой странный симбиоз косплея из проектов Советского ВМФ 1950-х годов (в том числе эсминцев проекта 56 и подлодок проекта 633) и некоторого количества кораблей уже собственной разработки, но с импортными боевыми системами.

Начавшиеся в 1990-е годы распад СССР и окончание холодной войны открыли перед Китаем широкие возможности в военно-техническом плане. Он буквально скупал все последние военные разработки ушедшей сверхдержавы как в виде собственно техники, так и техническую документацию. И если Россия старалась продать партию готовых изделий, а уже потом передавать лицензию, то Украина сбывала всё что можно, при этом за сущие копейки. Так, когда Китай заинтересовался палубным истребителем Су-33, ему было предложено купить партию в несколько десятков самолетов. Китай пошел в Киев и забрал оставшийся в Крыму прототип этого истребителя. Также Китай вовсю покупал различные военные технологии в Европе, при этом инженеры страны показали огромные способности в области реверс-инжиниринга, быстро разбираясь в купленных системах и воспроизводя их уже под собственными видами оружия. Это же касалось и советских военных систем.

Эсминец проекта 956 Hangzhou Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Для более качественного изучения современной российской техники и усиления своих ВМС в 1990-х – начале 2000-х годов КНР купил четыре эсминца проекта 956 и 12 подводных лодок проектов 636 и 877. По большому счету заказы боевых кораблей и подводных лодок Китаем, Индией и другими странами в девяностые и нулевые годы спасли военное кораблестроение в России.

Рост экономики и полученные знания позволили КНР в начале XXI века начать массовое строительство боевых кораблей уже собственных проектов.

Авианосцы

Китай через различные негосударственные структуры и под разным видом будущего использования в 1990-е годы купил списанные из состава ВМФ России авианесущие крейсера «Киев» и «Минск». Хотя оба этих корабля в настоящее время используются в сфере развлечений, но нет сомнений, что они сперва были тщательно изучены военными специалистами. Но еще в середине 1980-х годов Китай ухитрился купить для разборки на металл списанный австралийский авианосец «Мельбурн». Разумеется, корабль разбирать сразу не стали, а долго изучали, и, хотя сам авианосец конструктивно пришел из времен Второй мировой, но это лучше, чем ничего.

Авианосец «Ляонин» у берегов Гонконга Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Пожалуй, жемчужиной деятельности китайских спецслужб стала покупка в 1998 году на Украине оставшегося в Николаеве авианосца «Варяг» проекта 11456. Корабль был куплен за пару десятков миллионов долларов якобы для использования в качестве плавучего казино. Как только «Варяг» был доставлен в Китай, про казино сразу все забыли. В дальнейшем китайские инженеры совершили буквально подвиг, введя в 2012 году в строй корабль под названием «Ляонин». Одновременно на его палубе появился китайский корабельный истребитель «Шеньян J-15», созданный на основе купленного прототипа истребителя Су-33. Всего «Ляонин» может нести на борту до 38 летальных аппаратов.

Полученный при этом опыт и купленная в России техдокументация данного проекта дали возможность ввести в строй в 2019 году второй авианосец «Шаньдун» с возможностью базирования более 40 аппаратов. Теперь на испытания вышел уже третий авианосец. Не за горами и ввод в строй строящегося четвертого, не исключено, что он будет уже с атомной энергоустановкой. Всего же КНР планирует иметь в составе флота шесть авианосцев.

Десантные корабли

Помимо Тайваньской проблемы Китай имеет ряд территориальных споров в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Плюс обеспечение безопасности строящегося транспортного пути — «Нового шелкового пути» — требует иметь сильные морские десантные силы для быстрой переброски войск и военной техники в районы возникновения угроз.

Так, в Китае уже ведется строительство серии из восьми универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 075. Эти корабли водоизмещением порядка 40 тыс. т и длиной в 237 м сопоставимы по размерам и задачам с УДК ВМС США типа «Америка». Пока Китай не располагает самолетами укороченного взлета и посадки наподобие истребителя F-35C ВМС США, поэтому эти корабли несут только до 30 вертолетов. УДК «Америка», может не только участвовать в десантных операциях, но и выступать в роли легких авианосцев. Проект 075 может нести на борту до 1200 морских пехотинцев и три десантных катера.

Строительство УДК проекта 071 на одной из верфей Китая Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

С 2006 года по наше время Китай построил и восемь УДК проекта 071, при водоизмещении в 20 тыс. т и длине в 210 м эти корабли несут на борту до 800 морпехов, по четыре вертолета и десантных катера. Эти силы поддерживают несколько десятков более мелких танкодесантных судов.

Одним из последних конфликтов в области военно-технического сотрудничества между Россией и Украиной еще до крымских событий стала история с покупкой Китаем малых десантных кораблей на воздушной подушке (МДКВП) типа «Зубр».

Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр» МДКВП «Евгений Кочешков» на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В свое время СССР создала самые большие в мире МДКВП «Зубр». Эти плавучие единицы могли взять на борт роту морских пехотинцев и со скоростью до 60 узлов (порядка 111 км/ч) перебросить их на расстояние до 300 морских миль. По сути, это скоростные корабли для доставки штурмовиков первой волны высадки десанта. Для высадки китайских солдат на Тайвань это то, что нужно. Когда КНР пришел к России за такими кораблями, им были предложены одни условия. Украина же, располагая технической документацией на эти корабли (ранее они строились в Феодосии), немного переписав название — «Бизон» вместо «Зубр», — предложила более удобный вариант: два строятся в Крыму и еще два по лицензии в Китае. После событий весны 2014 года контракт пришлось выполнять уже нашей стране. Разумеется, Китай продолжил строительство таких единиц уже безо всякой лицензии и ВМС НОАК уже располагает минимум шестью такими кораблями.

Эсминцы, фрегаты и корветы

Авианосцы и десантные корабли надо охранять. С этой целью в Китае ведется массовое строительство эсминцев, фрегатов и корветов с потрясающей скоростью. В 2019 году было обнаружено, что на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае строятся одновременно 15 эсминцев проектов 052D и 055. Помимо всего прочего там же строился и третий китайский авианосец.

В строю находится уже восемь эсминцев проекта 055. Эти корабли длиной в 183 м и водоизмещением в 13 тыс. т являются вторыми по размерам эсминцами в мире после чуда американского кораблестроения — эсминцев типа «Замволт». На борту есть 112 вертикальных пусковых установок для ракет различных типов (крылатых для действия по береговым и морским целям, зенитных, противолодочных, баллистических противокорабельных и гиперзвуковых), 130-мм пушка и два вертолета. В будущем, возможно, на кораблях будут установлены и пушки-рельсотроны. Судя по всему, КНР смог создать собственный аналог боевой информационно-управляющей системы типа Aegis, имеющейся на вооружении ВМС США, что-то явно похожее размещено на борту этих кораблей. Не менее восьми таких единиц еще находятся в постройке.

Эсминец проекта 055 Wuxi во время учений Источник изображения: Фото: flickr.com

Помимо этих кораблей строятся и эсминцы проекта 052D. В строю их уже 25 и не менее семи еще строятся. Корабль водоизмещением в 7500 т и длиной в 161 м несет на борту 64 вертикальные пусковые установки, 130-мм пушку, торпедные аппараты и комплексы ПВО. Предположительно на одном из этих кораблей в 2022 году испытывали гиперзвуковую ракету. В качестве двигателей используются дизели и газовые турбины, лицензию и документацию на производство которых КНР получил от ФРГ и Украины соответственно.

Также в строю остается и ряд других эсминцев, включая все четыре построенные в России корабля проекта 956. У нас же, к сожалению, остался только один ходовой корабль данной серии — «Адмирал Ушаков». Век таких красивых кораблей, как эсминцы проекта 956, в Российском флоте оказался недолог. Всего же ВМС НОАК имеет порядка 48 эсминцев.

К сказанному выше можно добавить, что в составе ВМС НОАК имеется еще и 44 фрегата, а также полсотни корветов. В период 2011–2021 годов ВМС и Береговая охрана Китая пополнились 72 корветами проекта 056, еще восемь было построено на экспорт. За последнюю четверть века не было еще столь многочисленной серии боевых кораблей.

Эсминец проекта 052D Kunming в гавани Чансина Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Строя корабли для своего флота, Китай также поставляет их и за пределы Поднебесной. Если Пакистан, Нигерия, Таиланд или Бангладеш давно имеют хорошие военно-технических связи с КНР, то поставка корветов в Алжир вызывает сильное удивление, поскольку тот имеет очень тесные связи с Европой и Россией, и покупка китайских кораблей говорит о многом, в том числе и о качестве их постройки.

Китайцы не забывают и о судах поддержки, таких как корабли комплексного снабжения, танкеры, разведывательные и суда спасения подводных лодок, и другие суда поддержки.

Мы в настоящее время наблюдаем подлинный рост военно-морской мощи Китая. Флот, который еще 30 лет назад был каким-то совсем древним по тем временам, в настоящее время по количеству кораблей выходит на первое место. Технологически и по объему водоизмещения ВМС НОАК КНР догоняет ВМС США.

Дмитрий Болтенков