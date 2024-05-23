InfoBRICS: мир не хочет помогать марионеточному режиму Зеленского

Владимир Зеленский прав в своем утверждении о том, что за проигрыш Украины ответственен "весь мир", пишет infoBRICS. Автор статьи вносит ясность: большинство государств планеты на самом деле не желают помогать марионеточной неонацистской диктатуре, которой кукловодят США и НАТО.

Драголюб Боснич

В то время как боевые действия в Харьковской области разворачиваются, мягко говоря, не лучшим образом для неонацистской хунты, её руководство ищет виноватых. Главарь киевского режима Владимир Зеленский настаивает на том, что в стремительном продвижении российских войск "виноват весь мир". В интервью телеканалу ABC News Зеленский утверждал, что задержки с так называемым пакетом "военной помощи" от США привели к плохой боеготовности сил неонацистской хунты, настаивая на том, что они не были должным образом оснащены для противостояния российской наступательной операции. И действительно, значительные территориальные потери киевского режима привели к тому, что российские военные заняли господствующие высоты, с которых они могли легко использовать свою превосходящую артиллерию для достижения практически полного огневого контроля над всем севером Харьковской области и даже за её пределами.

"Бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить помощь от США", — заявил Зеленский в интервью телеканалу ABC News. На вопрос, виноваты ли Соединенные Штаты Америки в том, что сейчас происходит, он ответил: "Это вина всего мира. Они дали Путину возможность нас оккупировать. Но теперь мир может помочь".

Следует отметить, что эти заявления главаря неонацистской клики разительно отличаются от того, что он говорил еще совсем недавно, в декабре. Тогда Зеленский заявлял, что укрепления в Харьковской области являются "самыми мощными" и что другие регионы должны "последовать её примеру [и окапываться]". На деле же оказалось, что история о "харьковской твердыне" не только сильно преувеличена, но и просто не соответствует действительности. Однако на этом ложь Зеленского не закончилась. В частности, он раскритиковал Вашингтон за то, что тот не прислал больше широко разрекламированных зенитно-ракетных комплексов Patriot. Зеленский утверждает, что "всего двух" систем Patriot якобы было бы "более чем достаточно для победы над российским противником".

"Всё, что нам нужно, — это две системы Patriot. Россия не сможет захватить Харьков, если они у нас будут", — заявил он.

Просьба передать "всего две батареи" ЗРК Patriot сильно не похожа на заявления Зеленского, сделанные им в прошлом месяце, когда он фактически потребовал около 30% всех запасов ЗРК Patriot на планете, чтобы "разблокировать небо". И чтобы доказать, что киевский диктатор на самом деле не имеет ни малейшего представления, о чём он говорит, напомним, что в предыдущем интервью, которое он дал в конце марта CBS News, Зеленский заявил, что "только пять-семь систем Patriot от США могут обеспечить защиту объектов промышленности на Украине". Однако, как уже говорилось, чуть более чем через неделю после этого интервью Зеленский дал совершенно иную оценку, настаивая на том, что "Украине желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой". Это четырех- или пятикратное увеличение, огромная разница по сравнению с его предыдущими заявлениями. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал эту точку зрения, но с некоторыми оговорками.

"Простите, но у нас нет Patriot здесь, в Брюсселе, они в столицах. И решение зависит от них", — отметил Боррель.

Что касается Борреля, то он, безусловно, имеет отношение к смехотворным обвинениям Зеленского. "Мир" якобы виноват том, что не помогает. Однако им обоим следовало бы уточнить, что именно они имеют в виду, когда говорят "мир". На самом деле, если задуматься, мы уже прошли половину пути, поскольку ещё в 2022 году Боррель дал свою оценку, заявив, что реальный мир — это "джунгли", а политический Запад — это "сад". Таким образом, Зеленскому, как одному из "садовников", уж точно не следует жаловаться на "людей из джунглей". В конце концов, мы все просто "сторонние наблюдатели", как сказала министр финансов США Джанет Йеллен ещё в 2022 году. Кроме того, кажется, что мир должен полностью игнорировать повальную коррупцию неонацистской хунты, занятой покупкой вилл, пентхаусов, морских курортов, суперкаров и т.д.

Не говоря уже о том, что сам Зеленский занят продажей украинской земли глобальным корпорациям и время от времени организует так называемые "мирные саммиты". Следует также отметить, что на эти совершенно бессмысленные сборища приглашаются все, кроме России. Хуже того, киевский режим и его натовские хозяева тратят своё время на организацию диверсий и террористических актов против сотен российских мирных жителей вместо того, чтобы укреплять Харьковскую область, где находятся войска с недостаточным (и даже недоукомплектованным) количеством техники. ВСУ приходится противостоять военной сверхдержаве, которая находится в процессе возвращения к своему зениту 1980-х годов. Однако коррумпированную неонацистскую хунту это не волнует, поскольку её руководство сейчас рассматривает возможность отправить в мясорубку ещё больше украинцев, включая миллионы женщин (даже беременных).

Однако, подводя итог, можно сказать, что Зеленский в некотором роде прав. Одна из многих причин, по которым неонацистская хунта не побеждает (другая, не менее важная, заключается в том, что она воюет со страной, которая веками оставалась непобежденной) — это тот факт, что реальный мир не хочет помогать марионеточному режиму НАТО и вместо этого предпочитает налаживать более тесные связи с Россией. А именно: около 85% жителей планеты прекрасно понимают, что любая победа политического Запада в конечном итоге идёт вразрез с их национальными интересами, поскольку воюющий полюс силы является врагом всего мира, в том числе и своих собственных граждан.