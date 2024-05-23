"Калашников" впервые в подробностях показал полет беспилотника "Скат 350М"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Калашников" впервые опубликовал подробные кадры полета разведывательного беспилотника "Скат 350М". Видео размещено в официальном Telegram-канале концерна.

На кадрах можно увидеть момент запуска и полет "Ската" в ракурсе из-под крыла, а также со стороны. Кроме того, на видео запечатлен момент окончания полета - для этого беспилотник выпускает парашют, после чего приземляется с его помощью на землю.

"Концерн "Калашников" представляет эксклюзивное видео полета беспилотного летательного аппарата "Скат 350М", предназначенного для круглосуточного ведения воздушной разведки в оптическом и ИК диапазонах", - говорится в комментарии концерна.

Как напомнили в концерне, "Скат" эффективно используется российскими войсками в спецоперации: обнаруживает реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire и прочую боевую технику, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, военные предприятия и другие цели, которые впоследствии были уничтожены высокоточными ударами Воздушно-космических сил России.