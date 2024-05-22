5G из космоса: в России приблизились на шаг к отечественной широкополосной спутниковой связи

Запуск миссии «Рассвет-2» состоялся в ночь с 16 на 17 мая 2024 года с космодрома Плесецк
Российская компания «Бюро 1440» запустила ещё три отечественных низкоорбитальных спутника связи. Впервые в истории российской космической индустрии аппараты используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами. Об этом сообщили пресс-службы Минцифры России и «Бюро 1440».
Это уже вторая исследовательская миссия компании. Первая миссия «Рассвет-1» стартовала 27 июня 2023 года и была признана полностью успешной.
В компании рассказали:
Все три спутника миссии успешно выведены на целевую полярную орбиту, штатно вышли на связь и взяты в управление. Экспертам «Бюро 1440» предстоят несколько месяцев орбитальных экспериментов и летной квалификации технологий и аппаратуры, необходимых для создания отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи с глобальным покрытием.