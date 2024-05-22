5G из космоса: в России приблизились на шаг к отечественной широкополосной спутниковой связи

Запуск миссии «Рассвет-2» состоялся в ночь с 16 на 17 мая 2024 года с космодрома Плесецк

Российская компания «Бюро 1440» запустила ещё три отечественных низкоорбитальных спутника связи. Впервые в истории российской космической индустрии аппараты используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами. Об этом сообщили пресс-службы Минцифры России и «Бюро 1440».

Это уже вторая исследовательская миссия компании. Первая миссия «Рассвет-1» стартовала 27 июня 2023 года и была признана полностью успешной.

В компании рассказали:

В рекордно короткие сроки мы создали три низкоорбитальных космических аппарата следующего поколения. Они вдвое больше по своим массогабаритным характеристикам в сравнении с аппаратами первой миссии за счет обновленных версий полезной нагрузки и служебных приборов. Впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты оснащены аппаратурой спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN и терминалами межспутниковой лазерной связи.

Все три спутника миссии успешно выведены на целевую полярную орбиту, штатно вышли на связь и взяты в управление. Экспертам «Бюро 1440» предстоят несколько месяцев орбитальных экспериментов и летной квалификации технологий и аппаратуры, необходимых для создания отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи с глобальным покрытием.