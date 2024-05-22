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Техкульт

Китайские военные продемонстрировали вооруженных пулеметами роботов-собак

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Робособаки

На прошедших недавно в Камбодже совместных китайско-камбоджийских учениях «Золотой дракон» Китай представил журналистам множество роботов-собак, с установленными у них на спинах пулеметами и автоматами.

Хоть оружие и не применялось, все находившиеся на полигоне имели возможность представить будущие сражения с участием «роботов-убийц». Надо отметить, что мировое сообщество до сих пор не пришло к единому мнению, насколько этично выдавать машине лицензию на убийство. Однако этические проблемы не стали препятствием для инвестиций военного ведомства и правоохранительных органов США в аналогичные робототехнические разработки. По утверждению руководства страны, это делается ради сохранения человеческих жизней. Так, в прошлом году стало известно, что армия США изыскивает возможность вооружения роботов-собак с дистанционным управлением новейшими винтовками в рамках плана по их адаптации к войнам будущего. В качестве примера военный подрядчик Ghost Robotics вооружил своего робопса дальнобойной винтовкой. У создателей робота-собаки Spot Mini компании Boston Dynamics иное мнение: оснащение его любым оружием противоречит официальным условиям эксплуатации.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Камбоджа
Китай
США
Компании
Boston Dynamics
Проекты
Военные учения
Робот
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