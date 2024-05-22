Сравнение российского Су-57 с обещанным Украине F-16 (Newsweek, США)

Newsweek: истребитель Су-57 превосходит американский F-16

Истребитель Су-57 превосходит F-16, который Запад обещал поставить Украине, пишет Newsweek. Характеристики малозаметности российского самолета представляют серьезную проблему для ВСУ. Кроме того, F-16 – техника дорогая. Его содержание станет для Киева точно таким же вызовом, как и эксплуатация.

Украина с нетерпением ждет первых поставок истребителей F-16 из западных стран-союзниц. Эти самолеты очень нужны Киеву, поскольку он надеется с их помощью лишить Россию превосходства в воздухе на третьем году изнурительного вооруженного конфликта.

После долгих месяцев дипломатического давления украинский президент Владимир Зеленский добился согласия членов НАТО Дании, Нидерландов и Бельгии поставить вожделенные истребители. Эти страны готовы передать свои машины украинским ВВС – отправка ожидается в ближайшие недели. С начала апреля Соединенные Штаты и их союзники обучают украинских летчиков управлять этими самолетами американского производства. По словам Зеленского, ему нужно 120-130 таких истребителей для достижения паритета с Москвой.

Украина надеется, что F-16 уравняют шансы ВСУ и российской армии, которая с самого начала боевых действий применяет истребители Су-57.

F-16 сделают украинскую оборону более надежной и гибкой, однако усовершенствованные характеристики малозаметности Су-57 представляют серьезную проблему.

Су-57: малозаметность и продвинутые технологии

Российский истребитель пятого поколения может похвастать передовыми характеристиками малозаметности, двухконтурным двигателем с управляемым вектором тяги и разнообразным вооружением.

Как сообщается в российских военных документах, Су-57 способен развивать скорость, "в два с лишним раза превышающую скорость звука", подниматься на высоту в почти 20 тысяч метров, а дальность его полета превышает 2 800 километров.

Вооружение самолета составляют ракеты класса "воздух-воздух" с наведением по РЛС или с инфракрасной головкой самонаведения, неуправляемые ракеты "воздух-поверхность", обычные бомбы, кассетные бомбы и 30-миллиметровая авиационная пушка.

Этот двухмоторный истребитель-невидимка, разработанный в начале 2000-х годов российским военно-промышленным гигантом "Сухой", уходит своими корнями в эпоху холодной войны. В то время Советы заявили о необходимости создать истребитель нового поколения, который заменит Су-27 и МиГ-29 при проведении тактических действий на линии фронта.

Но задержки с производством и проблемы с двигателями и характеристиками малозаметности мешали вводу Су-57 в строй. Некоторые эксперты по военной авиации утверждают, что заметные круглые сопла двигателей позволяют обнаруживать самолет с помощью радаров, а это противоречит информации о его малозаметности.

Несмотря на эти недостатки, Су-57 обладает рядом преимуществ перед F-16. Специализирующийся на военных вопросах журнал National Interest сообщает, что российский истребитель пятого поколения может работать синхронно с наземными РЛС, что дает ему возможность первого пуска и преимущества в сравнении с моделями четвертого поколения.

F-16: универсальный и маневренный

У F-16 богатая история боевых успехов. Он известен своей универсальностью и маневренностью, и состоит на вооружении во многих армиях мира с конца 70-х годов.

Эту машину проектировали как легкий дневной истребитель завоевания превосходства в воздухе, но со временем он превратился в весьма успешный всепогодный многоцелевой самолет. Универсальность F-16 в сочетании с многочисленными усовершенствованиями, такими как модернизированная РЛС, бортовая электроника и системы вооружений, превратили эту машину в надежный и грозный истребитель, соответствующий требованиям современного воздушного боя.

F-16 может летать со скоростью более двух Махов (это около 2 400 километров в час) и действовать на высоте до 15 километров – немного ниже Су-57. Боевой радиус у него равен примерно 550 километрам, а с внешними баками его перегоночная дальность составляет более 3 200 километров.

У американского истребителя модернизированные РЛС, такие как AN/APG-66, которые отслеживают цели в воздухе и на земле на удалении около ста километров. Он может нести на борту более разнообразный пакет вооружений по сравнению с советским МиГ-29 и Су-57, который включает ракеты, бомбы и противорадиолокационное оружие.

Истребители F-16 придут на смену украинским МиГ-29, Су-24 и Су-25, которых становится все меньше, в то время как нагрузка на них усиливается. Эти самолеты состоят на вооружении со времен холодной войны, и их характеристики хорошо известны русским.

Однако в прошлогоднем докладе Главного бюджетно-контрольного управления США F-16 назван одним из самых дорогих самолетов американских ВВС в обслуживании и ремонте. По словам полковника морской пехоты США в отставке и старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана (Mark Cancian), это обстоятельство доставит украинцам не меньше проблем, чем собственно эксплуатация техники.

"Чтобы F-16 был эффективен, украинцам понадобится создать и содержать дорогостоящую инфраструктуру поддержки и тылового обеспечения, — заявил Кансиан изданию Newsweek. — Сюда входит обучение летчиков, занимающее около девяти месяцев, система обслуживания, заправки топливом и снабжения боеприпасами".

"Это не приведет к немедленным изменениям в обстановке на поле боя", — добавил он.

Автор статьи: Хесус Меса (Jesus Mesa)