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Техкульт

Строительство 120-мегаваттного ледокола «Россия» завершат в 2030 году

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Ледокол «Россия» достроят к 2030 году

По словам российского вице-премьера Дениса Мантурова, которые он привел на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, активно строящийся на дальневосточной «Звезде» атомный ледокол «Россия» приблизительно будет достроен к 2030 году. ГЭУ ледокола будет выдавать мощность в рекордные 120 МВт.

«Россия» станет единственным во всем мире атомоходом подобного класса такой серьезной мощности — ледокол сможет легко преодолевать 4-метровые льды, прокладывая 50-метровые по ширине каналы. Причем на одном из предприятий «Росатома» уже готовят стержни для реактора этого судна. Кроме того Мантуров подчеркнул, что на линиях Севморпути и водах арктических морей на сегодняшний день работает три 60-мегаваттных ледокола пр.22220 в лице «Арктики», «Сибири» и «Урала», аналогичное судно с названием «Якутия» войдет в строй до конца этого года, «Чукотка» с «Ленинградом» находятся на разных стадиях строительства, а «Сталинград» собираются заложить в 2025 году.

Макс Антонов

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Страны
Россия
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Росатом
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Мантуров Денис
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Арктика
Разное
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