Небензя: военный потенциал НАТО применяется ВСУ против мирных граждан РФ

Постпред России при ООН привел в пример многократные удары по гражданским объектам в Белгороде, Донецке, Горловке и Брянской области

ООН, 21 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют военный потенциал почти всех стран НАТО для нанесения ударов по мирных российским гражданам и гражданской инфраструктуре. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая в Совете Безопасности всемирной организации на открытых дебатах, посвященных защите гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта.

"Военный потенциал практически всех государств НАТО применяется для целенаправленных ударов не по военным объектам, а по густонаселенным районам и для уничтожения гражданского населения России", - сказал он, приведя в качестве примеров многократные удары ВСУ по гражданским объектам в Белгороде, Донецке, Горловке и Брянской области.

"Запад не стесняется поставлять снаряды с обедненным ураном, кассетные боеприпасы, мины, которые являются необезвреживаемыми и неизвлекаемыми. Примером использования американских комплексов HIMARS и британских ракетных систем Storm Shadow по гражданским целям множество", - отметил дипломат.

Он назвал "печальным примером двойных стандартов" информацию о конфликте на Украине, которая содержится в докладе генерального секретаря ООН по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах. "В отличие от описания ситуации в секторе Газа, генеральный секретарь забывает указать, что специальная военная операция была начата в ответ на многолетние обстрелы и бомбардировки Донбасса. Нам предлагают забыть о тысячах погибших гражданских лиц, среди которых на начало 2022 года было больше сотни детей. Во-вторых, делается вид, что не существует ежедневных ударов по гражданским лицам и объектам в Донбассе, в Луганске, в Белгороде и других регионах России, которые наносятся западным оружием", - подчеркнул Небензя.