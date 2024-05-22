Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов

Депутат Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным источников, следствие считает, что он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей. При этом отец арестованного допустил, что его могли подставить из-за "сказанной начальству правды". Попова сняли с поста командующего в прошлом году - сам он связал свое отстранение с докладом о проблемах в армии.

Суд арестовал бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, Попова заключили под стражу по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным Telegram-канала «Два майора», следствие считает, что генерал-майор вместе с сообщниками продал две тысячи тонн металлоизделий, которые были куплены в рамках гумпомощи от военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области для строительства инженерных сооружений в интересах действующей 58-й армии.

Как сообщил канал, изначально фигурантом дела был заместитель генерала, однако теперь основным подозреваемым стал сам Попов. Среди его предпологаемых подельников - бизнесмен из Краснодарского края, который и занимался продажей изделий, а также высокопоставленный офицер Южного военного округа (ЮВО). Предварительно, сумма ущерба составила 100 млн руб.

Близкий к следствию источник Mash также заявил, что речь идет о продаже металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство оборонительных рубежей на Запорожском направлении.

Ходатайство об избрании Попову меры пресечения в виде заключения под стражу, по словам источника ТАСС, рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Там подтвердили, что генерал-майора арестовали 17 мая сроком на два месяца. Информацию об аресте также подтвердил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, при этом деталей дела он не раскрыл.

"У меня есть информация о том, что [Попов] действительно заключен под стражу, ну а все остальное - в компетенции соответствующих структур", - заявил депутат.

Защита уже обжаловала арест Ивана Попова, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский. Жалоба будет рассмотрена в открытом режиме 23 мая. Свою вину генерал-майор не признает.

"Честный, порядочный офицер"

Попова задержали еще 17 мая, а арестовали той же ночью, рассказал Буйновский Telegram-каналу Baza. В день задержания обысков у генерал-майора не проводилось. По заявлению представителя защиты, военный "не имеет отношения" к сумме в 100 млн рублей.

"Его материальное благосостояние даже близко не согласуется с тем, о чем пишут сейчас каналы. У человека, прослужившего всю жизнь в армии и отдавшего всего себя родине, на сегодняшний день нет ничего", - сказал адвокат.

Отец Попова в разговоре с Baza предположил, что его сына могли подставить из-за того, что он "сказал правду" начальству.

"Скорее всего, его подставили. Они там съедают его, не знают, как съесть. Он сказал что-то начальству, правду какую-то, и вот с этого момента все началось. Его начали жучить-жучить, давить, мстить изо всех сил", - заявил мужчина.

Он подчеркнул, что Попов "честный, порядочный офицер", неспособный на мошенничество. С его оценкой согласился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, который в разговоре с Daily Storm также назвал генерал-майора "порядочным офицером, ответственным командиром". По словам Рогова, оборонительные укрепления на Запорожском направлении были "достаточно качественные":

"Все то, что я видел, - построено достаточно неплохо. Начиная с минных полей и заканчивая теми же «зубами дракона», долговременными огневыми точками, блиндажами".

Кто такой Иван Попов?

Иван Попов, как пишет РБК, родился в 1975 году в Волгоградской области. Окончил в Московское высшее военное командное училище.

Службу начал в 56-м десантно-штурмовом полку Северо-Кавказского военного округа. В составе полка Попов принимал участие в Второй чеченской войне, военной операции в Грузии в 2008 году и Сирии. После этого закончил Общевойсковую академию и Военную академию Генштаба.

В 2015-м Попов стал начальником Волгоградского военного гарнизона, а в 2018-м - Симферопольского. Также возглавлял штабы 22-го армейского корпуса Черноморского флота и 11-го армейского корпуса Балтийского флота.

После начала специальной военной операции, в мае 2022 года, Попова назначили начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области. По информации Reuters, в июне того же года, будучи полковником, Попов командовал российскими войсками в районе Балаклеи.

Когда в сентябре ВСУ предприняли попытку контрнаступления на этом направлении, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил об ожесточенных боях в городе, заявив, что Балаклея, по сути, не контролируется ВС РФ. 10 сентября Минобороны РФ сообщило о решении перегруппировать российские войска, находящиеся в районе этого города.

В марте 2023 года Попов получил звание генерал-майора, после чего был назначен командующим 58-й общевойсковой армией, которая отвечала за Запорожское направление. Однако уже в июле Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил об отстранении Попова.

«Попов поднял вопрос о необходимости ротации подразделений, которые длительный период времени находятся на линии боестолкновения и понесли значительные потери. [Командующий Объединенной группировкой российских войск Валерий] Герасимов обвинил Попова в паникерстве и шантаже высшего руководства. После заявления Попова о готовности лично доложить о проблеме Путину, Герасимов отстранил его от должности и отправил на передовые позиции фронта», - говорилось в публикации.

После этого Попов обратился к своим подчиненным, подтвердив информацию о своем отстранении по решению «старшего начальства». Это обращение в аудиоформате опубликовал депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев. В нем генерал-майор заявил, что в ходе разговора с начальством затронул тему отсутствии у ВС РФ контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки.

Попов отметил, что «высказал это на самом высоком уровне откровенно и предельно жестко».

«В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день, состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились», - пояснил генерал-майор.

Чистки в Минобороны

Дело Попова - третье за последний месяц расследование в отношении военных. Ранее суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Иванов, который курировал вопросы строительства, как считает следствие, помогал строительным компаниям выигрывать конкурсы, на которых проще всего было заработать, или получать объекты, которые проще всего построить. За покровительство бывший заместитель Шойгу получил, как говорят его адвокаты, «имущественные услуги». Размер полученной им взятки оценивают в 1 млрд руб.

Юрия Кузнецова также обвиняют в покровительстве. По данным «Ъ», он помог краснодарскому бизнесмену Леве Мартиросяну заключить госконтракты на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб. За это Мартиросян купил военному чиновнику участок земли в Краснодаре и построил на нем дом, который записали на жену Кузнецова.

Оба чиновника арестованы. Своей вины в получении взяток они не признают.

Ева Вишневская

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