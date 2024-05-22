Батальоны дают огня: о системах «Солнцепек» и «Тосочка»

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» и «Тосочка» часто сравнивают с ядерным оружием − настолько губительны их удары. Команда программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» рассказала о том, как готовятся и работают экипажи ТОС, поговорила с конструкторами этого мощного оружия – специалистами предприятий Ростеха.

«Солнцепек»: невыносимая ТОСка для противника

Первым героем программы стал ТОС-1А «Солнцепек» − машина, стоящая на вооружении с 2001 года и впервые проявившая себя на Северном Кавказе. Но там была, можно сказать, проба пера, а зона СВО – первое по-настоящему большое поле боя этой системы.

На кадрах «Военной приемки» «Солнцепек» сопровождают пикап с группой разведки и огневого прикрытия, грузовик и БМП, работающие для выполнения боевой задачи в одной связке. Разведчики с помощью дрона изучают местность, выбирая подходящую для ТОС-1А позицию, и чаще всего они же наводят систему на цель.

Затем экипаж переходит к заряжанию снарядов в направляющие, так называемый пакет. И если в стандартном варианте снаряды помещаются в ТОС-1А с помощью специальной транспортно-заряжающей машины (ТЗМ), то в условиях СВО сработала знаменитая солдатская смекалка: 217-килограммовые снаряды грузятся с обычного грузовика вручную с помощью обычных штатных ремней. К слову, загрузить полную ТОС-1А таким способом получается даже быстрее − за 20 минут против 45 минут с применением спецтехники. Кроме того, ТЗМ на базе танка Т-72 – это лишний демаскирующий признак, а с помощью «КАМАЗа» и ручного труда можно все сделать быстрее и незаметнее.

По словам инструктора центра подготовки войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), к которым приписаны тяжелые огнеметные системы, задача экипажа «Солнцепека» − поразить цель и быстро уйти с позиции, сберегая машину и людей. Благодаря обновленным системам время работы машины на огневой позиции составляет менее минуты. ТОС-1А прибывает на место, наводится на цель, делает пристрелочный выстрел. Затем проводится корректировка, машина отрабатывает по цели и уходит с огневой позиции. Пристрелка обеспечивает практически снайперскую точность поражения, притом что задумана ТОС-1А была для работы по площадям.

«Тосочка»: «зажигательная» новинка Российской армии

Вторым героем «Военной приемки» стала ТОС-2 «Тосочка» − машина, впервые представленная широкой публике на параде Победы 2020 года. Для нее СВО − это начало карьеры, первое боевое применение, первое массовое боевое применение, первые «детские болезни». Но первенец уже стал любимцем военных − на счету «Тосочки» десятки взятых опорных пунктов.

По словам командира огнеметной группы с позывным «Костер», участника СВО с первых дней, «Солнцепек» на гусеничной базе с большей проходимостью используется на более сложных участках. А если нужно перекидывать ТОС на большие расстояния, в том числе по трассе, то в ход идет колесная «Тосочка».

Время развертывания ТОС-2 – меньше минуты. Уникальна она тем, что может работать как снарядами от ТОС-1А, так и своими собственными. Дальность стрельбы новой машины увеличена в разы, увеличились площадь и эффективность поражения.

В том числе благодаря поддержке ТОС в 2023 году было остановлено контрнаступление украинских войск. Огневые системы своими атаками сковывали действия противника, обеспечивая стабильность позиций российских войск. Как рассказал начальник центра подготовки войск РХБЗ, первое применение отечественных ТОС случилось практически в первые дни СВО. 27 февраля 2022 года российская колонна попала в засаду, и ТОС использовались для того, чтобы практически полностью выжечь опорный пункт противника в лесополосе шириной 50-70 м и длиной около 1 км.

Ростех «дает прикурить»

Тяжелые огнеметные системы еще со времен Афганской войны выпускают на «Омсктрансмаше», предприятии в составе концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех. А навигационная аппаратура «Солнцепека», которая, исключая человеческий фактор, автоматически производит расчет огневых задач, разработана во Всероссийском научно-исследовательском институте «Сигнал» (входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха).

Как рассказал генеральный директор предприятия Владимир Пименов, они предложили для ТОС-1А систему ориентирования, которая позволяет без покидания экипажем и командиром самой боевой машины сократить время боевой работы на огневой позиции при прогнозируемой контрбатарейной борьбе противника. Это дает возможность экипажу выполнять боевую задачу с огневой позиции не более чем за 3-4 минуты.

ТОС-1А «Солнцепек». Фото: Минобороны РФ

Кроме этого, повысилась точность стрельбы − погрешность работы ТОС-1А составляет несколько метров. По словам разработчика, есть разная тактика применения систем: и целым пакетом, и отдельными снарядами, и парными, и четырьмя, и т.д. Это позволяет с минимальным расходом боеприпасов достигать максимального эффекта и максимальной точности.

С начала специальной военной операции ТОС обновились. На «Солнцепеках» появилась дополнительная защита бортов, выдерживающая попадания РПГ, ПТУР, FPV-дронов с кумулятивными снарядами. Устанавливается защита передних траков, защита гидравлических патрубков. Самая заметная обновка «Солнцепека» − это решетки на пакете со снарядами, так называемый мангал. Он оберегает машину от удара БПЛА противника.

«Тосочка» тоже постоянно дорабатывается, и за два года СВО внесено множество изменений − разработчики прислушиваются к комментариям и пожеланиям военных. Силы специальных подразделений противника сегодня ведут настоящую охоту на отряды ТОС, потому что российские тяжелые огневые системы наносят колоссальный урон живой силе и бронированной технике.