Forbes: Украина не может обеспечить мобилизованных техникой

Журнал напомнил, что страна была вынуждена реорганизовать 153-ю механизированную бригаду в пехотную

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают достаточным количеством тяжелой техники и не могут обеспечить ею тех, кто был недавно мобилизован. Об этом пишет журнал Forbes.

Как отмечает издание, вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации призван увеличить число военнослужащих, но у ВСУ нет тяжелой военной техники для новобранцев, а также для того, чтобы проводить наступление. Forbes напоминает, что Украина была вынуждена реорганизовать 153-ю механизированную бригаду в пехотную.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы военнообязанные не могли уклониться от службы. По данным украинских СМИ, мужчины стараются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходя из дома, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам либо пересечь границу нелегально, нередко с риском для жизни.

На фоне имевшихся проблем с комплектованием армии власти страны приняли закон о новых более жестких правилах мобилизации, который вступил в силу с 18 мая. По оценкам местных экспертов, это позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Однако в первые же дни местные издания сообщили об опустевших улицах крупных городов. Также, по данным украинских СМИ, с серьезными проблемами, связанными с нехваткой кадров, столкнулись представители малого и среднего бизнеса.