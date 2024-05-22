Минобороны РФ заявило о начале учений нестратегических ядерных сил

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны России сообщило, что в Южном военном округе стартовал первый этап учения в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил, отрабатывается задействование комплексов "Искандер" и "Кинжал".

"В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что в рамках этого этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - отметили в ведомстве.

Как ранее заявляли в Минобороны РФ, проводимое учение направлено "на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации"

Минобороны РФ во вторник распространило кадры загрузки ракет в комплексы "Искандер-М" и их выхода на полевые позиции. На видео также показан самолет МиГ-31, который является носителем гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".

6 мая Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина будет проведено учение с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота.

9 мая президент РФ заявил, что военные России и Белоруссии приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

"Поскольку на территории Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно, в этот раз они проводятся в три этапа, на втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Соответствующие указания министерствам обороны и генеральным штабам наших армий дано. Они начали совместную подготовку", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Путин тогда заявил, что "ничего здесь необычного нет, это плановая работа".