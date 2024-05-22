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РИА Новости

Минобороны показало учения с применением нестратегического ядерного оружия

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Минобороны показало кадры учений по подготовке и применению ядерного оружия

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало во вторник кадры учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

На видеоролике продолжительностью 1,5 минуты показано выдвижение оперативно-тактических комплексов "Искандер" и установка на них ракет, а также носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" - истребитель МиГ-31 на аэродроме.

Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в Южном военном округе под руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, сообщило во вторник министерство обороны.

Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
МиГ-31
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Военные учения
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