Минобороны показало учения с применением нестратегического ядерного оружия

Минобороны показало кадры учений по подготовке и применению ядерного оружия

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало во вторник кадры учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

На видеоролике продолжительностью 1,5 минуты показано выдвижение оперативно-тактических комплексов "Искандер" и установка на них ракет, а также носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" - истребитель МиГ-31 на аэродроме.

Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в Южном военном округе под руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, сообщило во вторник министерство обороны.

Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.